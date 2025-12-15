Война РФ против Украины разрушила систему безопасности в Европе, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на бизнес-форуме заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину стало серьезным испытанием для европейской безопасности и стабильности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул необходимость усиления способности Европы противостоять современным угрозам.
Европейская устойчивость в условиях войны
По словам Мерца, именно поэтому лозунгом форума было выбрано "Устойчивость в действии". Он подчеркнул, что война, развязанная Россией в 2022 году, фактически продолжается до сих пор и является "преступным нападением на Украину и на мировой порядок".
Мерц пригласил некоторых европейских партнеров для переговоров
В сегодняшней рабочей встрече в Берлине, посвященной ситуации в Украине, примут участие, кроме канцлера Фридриха Мерца, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры Нидерландов, Польши и Швеции.
Энергетика и оборона
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на бизнес-форуме подчеркнул важность сотрудничества в энергетике и оборонной сфере.
Визит Зеленского в Берлин связан с переговорами о мире.
- Сегодня украинская и американская делегации провели второй раунд переговоров.
- Зеленский рассказал, что переговоры с делегацией США, которые состоялись в Берлине, были продуктивными и подробными.
- Официальный представитель США сообщил, что Дональд Трамп доволен результатами переговоров с Украиной в Берлине, которые состоялись в течение последних двух дней.
