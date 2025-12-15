РУС
Война РФ против Украины разрушила систему безопасности в Европе, - Мерц

канцлер Германии Мерц на бизнес-форуме в Берлине о войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на бизнес-форуме заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину стало серьезным испытанием для европейской безопасности и стабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул необходимость усиления способности Европы противостоять современным угрозам.

Европейская устойчивость в условиях войны

По словам Мерца, именно поэтому лозунгом форума было выбрано "Устойчивость в действии". Он подчеркнул, что война, развязанная Россией в 2022 году, фактически продолжается до сих пор и является "преступным нападением на Украину и на мировой порядок".

Мерц пригласил некоторых европейских партнеров для переговоров

В сегодняшней рабочей встрече в Берлине, посвященной ситуации в Украине, примут участие, кроме канцлера Фридриха Мерца, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры Нидерландов, Польши и Швеции.

Энергетика и оборона

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на бизнес-форуме подчеркнул важность сотрудничества в энергетике и оборонной сфере.

Визит Зеленского в Берлин связан с переговорами о мире.

Германия Зеленский Владимир переговоры война в Украине Фридрих Мерц
Тауруси давай!
15.12.2025 18:36 Ответить
Лучше и не скажешь!
15.12.2025 18:39 Ответить
Європа має перейти на автономні живлення і систему безпеки

інакше монголо-китайці таки дійдуть "До останнього моря"

.
15.12.2025 18:40 Ответить
Запізнився він - десь на 17 років !
Насправді - "серйозним випробуванням для європейської безпеки та стабільності." стало вторгнення кацапів в Грузію в 2008 - після чого ***** зрозумів , що йому можна все !
15.12.2025 18:46 Ответить
систему безпеки в Європі зруйнувала повна відсутність сили спроможної підтримувати і гарантувати ту безпеку. 🤔
