Надеемся, к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру, - Умеров

В течение последних двух дней украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, достигнут реальный прогресс.

Об этом сообщил в соцсети Х глава СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашение, которое приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям. Американская команда во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает чрезвычайно конструктивно, чтобы помочь Украине найти путь к долгосрочному мирному соглашению. Украинская команда чрезвычайно благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", - написал он.