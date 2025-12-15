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Новини Мирні перемовини
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Сподіваємося, до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру, - Умєров

Умєров на перемовинах

Упродовж останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними, досягнуто реального прогресу.

Про це повідомив у соцмережі Х голова РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Надія є

Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато галасу та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки та провокації. Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - написав він.

Нагадаємо, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця теж заявив, що Україна і США уважно слухають одна одну на перемовинах, анонімні джерела - некоректні.

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Перемовини у Берліні

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умєров скрін

Автор: 

Кушнер Джаред (75) перемовини (3841) Умєров Рустем (904) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+12
сподіваюсь, ти, умєров, і твоя сімейка не отримають громадянства США, гнида рашистська
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15.12.2025 17:07 Відповісти
+8
трамп здає Україну!
а, ні, це ж наш Умєров.
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15.12.2025 17:03 Відповісти
+6
Краще війна ніж такий гнилий мир, якого не буде, а буде продовження обстрілів України і зняття санкцій з Росії.
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15.12.2025 17:10 Відповісти

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