Сподіваємося, до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру, - Умєров
Упродовж останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними, досягнуто реального прогресу.
Про це повідомив у соцмережі Х голова РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Надія є
Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато галасу та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки та провокації. Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - написав він.
Нагадаємо, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця теж заявив, що Україна і США уважно слухають одна одну на перемовинах, анонімні джерела - некоректні.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Також на перемовинах присутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
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