Сподіваємося, до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру, - Умєров

Упродовж останніх двох днів українсько-американські переговори були конструктивними та продуктивними, досягнуто реального прогресу.

Про це повідомив у соцмережі Х голова РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато галасу та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся на чутки та провокації. Американська команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди. Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - написав він.