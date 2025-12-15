РУС
В Украине сейчас нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских атак, - Зеленский

Зеленський

Фактически сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на закрытии Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.

Противодействие атакам РФ

"После каждого удара мы стараемся восстановить все как можно быстрее. Наша способность восстанавливаться, производить оружие, наносить ответные удары и сбивать российские ракеты — это дополнительные рычаги в дипломатии", — добавил президент.

Повреждения энергосистемы в Одессе существенные, восстановление сетей требует времени

Экспорт оружия

Зеленский также анонсировал запуск в Берлине офиса для координации экспорта и совместного производства вооружения.

Зеленский и президент Бундестага Клекнер обсудили механизмы использования замороженных активов РФ.

зато на московії майже немає тих які постраждали.

Отака вона реальність після погроз "Якщо погрожують блекаутом Києву, мають знати, що буде блекаут у Москві - Зеленський"
показать весь комментарий
15.12.2025 18:12 Ответить
ударим асвальтом по.... руззькому бездорожью, товарищи !

.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:13 Ответить
Розовыми ракетами!!!!!!!
Мечтаю увидеть РОЗОВЫЕ РАКЕТЫ ЗЕЛЕНСКОГО
Которые круче американских ТОМАГАВКОВ!!!!!
показать весь комментарий
15.12.2025 18:16 Ответить
«Якщо погрожують блекаутом Києву,
мають знати, що буде двушечка у Москві»
показать весь комментарий
15.12.2025 18:20 Ответить
Майже? Кромє останніх днів були ще прилєтьі? Я щось пропустив?
показать весь комментарий
15.12.2025 18:54 Ответить
а при Пороху всі електростанції працювали як часи і Україна експортувала електрику.

ЗЄля, а почєму так ?
що ?
путін напав ?
а чому при Пороху путін як нападав, так і відпадав ?

єсть вопроси до тебе, ЗЄля, до .....уя вопросов !

.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:12 Ответить
Великолепно!!!!
показать весь комментарий
15.12.2025 18:18 Ответить
в Украине нет ни одной семьи которая не пострадала от твоего правления! К семьям из круга нелоха это не относится!
показать весь комментарий
15.12.2025 18:12 Ответить
вірю у кару Господню для ЗЄлі, але сподіваюсь ще побачити кару людську

.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:37 Ответить
Тому що ти ядерну зброю не зробив.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:12 Ответить
яка ядерка ?
воно перед нападом навіть дороги не перекопало і мости не взірвало

.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:16 Ответить
И это тоже великолепно
показать весь комментарий
15.12.2025 18:19 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 18:13 Ответить
Слався Міндіч, слався Зе!
Чернишов теж слався!
показать весь комментарий
15.12.2025 18:21 Ответить
Хай живе нове СІЗО "Династія" під Бориполем !

.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:28 Ответить
світла немає але ви тримайтесь? що далі? новини ми і без тебе почуємо...є кому новини говорити...від ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА не новини повинні озвучуватися...
показать весь комментарий
15.12.2025 18:23 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2025 18:27 Ответить
Брехня,ще одна брехня від зеЛайна.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:29 Ответить
ЗЄля, пам'ятаєш свій старий скетч про ****** ?

так ось, за допомогою отих ******ових палочок я думаю з тебе та квартальских хряків можна виробити кілька мегават електрики для нещасної Одеси

.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:33 Ответить
Ну ти ж гнида зі своїми гбшними менеджерами постарався щоб так і було, гроші на захист об'єктів енергетики ви успішно змародерили і двушечку на москву засилали от і весь захист, не кажучи вже про адекватну відповідь рашистам, тупими брехливими відосиками і асфальтом не сильно відповіси чи не так гнида османська.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:41 Ответить
тварюко зеленський !!! докерувався 🤡 ! шоб ти ***** го згинув !...
показать весь комментарий
15.12.2025 18:42 Ответить
Зате золоті унітази і Династія з Карлсоном і Чегеварою не постраждали і прибарахлилися, що на весь Ізраїль вистачить.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:47 Ответить
ЖДЫ ХВАТИТ КОШМАРИТЬ НАРОД УКРАИНЫ !!!
показать весь комментарий
15.12.2025 18:52 Ответить
І тут бреше земразь
показать весь комментарий
15.12.2025 20:06 Ответить
 
 