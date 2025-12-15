В Украине сейчас нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских атак, - Зеленский

Фактически сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на закрытии Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.

Противодействие атакам РФ

"После каждого удара мы стараемся восстановить все как можно быстрее. Наша способность восстанавливаться, производить оружие, наносить ответные удары и сбивать российские ракеты — это дополнительные рычаги в дипломатии", — добавил президент.

Экспорт оружия

Зеленский также анонсировал запуск в Берлине офиса для координации экспорта и совместного производства вооружения.

