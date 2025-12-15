В Украине сейчас нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских атак, - Зеленский
Фактически сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал на закрытии Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине, информирует Цензор.НЕТ.
Противодействие атакам РФ
"После каждого удара мы стараемся восстановить все как можно быстрее. Наша способность восстанавливаться, производить оружие, наносить ответные удары и сбивать российские ракеты — это дополнительные рычаги в дипломатии", — добавил президент.
Экспорт оружия
Зеленский также анонсировал запуск в Берлине офиса для координации экспорта и совместного производства вооружения.
Топ комментарии
+13 Djohn Vendetta
показать весь комментарий15.12.2025 18:12 Ответить Ссылка
+11 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий15.12.2025 18:12 Ответить Ссылка
+10 Игорь Фазлиахметов
показать весь комментарий15.12.2025 18:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отака вона реальність після погроз "Якщо погрожують блекаутом Києву, мають знати, що буде блекаут у Москві - Зеленський"
.
Мечтаю увидеть РОЗОВЫЕ РАКЕТЫ ЗЕЛЕНСКОГО
Которые круче американских ТОМАГАВКОВ!!!!!
мають знати, що буде двушечка у Москві»
ЗЄля, а почєму так ?
що ?
путін напав ?
а чому при Пороху путін як нападав, так і відпадав ?
єсть вопроси до тебе, ЗЄля, до .....уя вопросов !
.
.
воно перед нападом навіть дороги не перекопало і мости не взірвало
.
Чернишов теж слався!
.
так ось, за допомогою отих ******ових палочок я думаю з тебе та квартальских хряків можна виробити кілька мегават електрики для нещасної Одеси
.