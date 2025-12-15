В Україні зараз немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських атак, - Зеленський

Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

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Протидія атакам РФ

"Багато місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І такому терористичному тиску важко протистояти. Але наші люди це роблять – ми після кожного удару стараємось все відновити, і для цього ми потребуємо подальшої підтримки – як від німецького уряду, – і найважливіше це підтримка для нашої ППО, – так і від німецьких компаній. Наша здатність відновлюватися, виробляти зброю, завдавати ударів у відповідь і збивати російські ракети — це додаткові важелі в дипломатії", - сказав Зеленський.

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Експорт зброї

Зеленський також анонсував запуск у Берліні офісу для координації експорту та спільного виробництва озброєння.

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