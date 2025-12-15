В Україні зараз немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських атак, - Зеленський
Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні, інформує Цензор.НЕТ.
Протидія атакам РФ
"Багато місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І такому терористичному тиску важко протистояти. Але наші люди це роблять – ми після кожного удару стараємось все відновити, і для цього ми потребуємо подальшої підтримки – як від німецького уряду, – і найважливіше це підтримка для нашої ППО, – так і від німецьких компаній. Наша здатність відновлюватися, виробляти зброю, завдавати ударів у відповідь і збивати російські ракети — це додаткові важелі в дипломатії", - сказав Зеленський.
Експорт зброї
- Зеленський також анонсував запуск у Берліні офісу для координації експорту та спільного виробництва озброєння.
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Отака вона реальність після погроз "Якщо погрожують блекаутом Києву, мають знати, що буде блекаут у Москві - Зеленський"
ЗЄля, а почєму так ?
що ?
путін напав ?
а чому при Пороху путін як нападав, так і відпадав ?
єсть вопроси до тебе, ЗЄля, до .....уя вопросов !
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