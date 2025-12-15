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Новини Удари по енергетиці
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В Україні зараз немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських атак, - Зеленський

Зеленський

Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на закритті Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

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Протидія атакам РФ

"Багато місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І такому терористичному тиску важко протистояти. Але наші люди це роблять – ми після кожного удару стараємось все відновити, і для цього ми потребуємо подальшої підтримки – як від німецького уряду, – і найважливіше це підтримка для нашої ППО, – так і від німецьких компаній. Наша здатність відновлюватися, виробляти зброю, завдавати ударів у відповідь і збивати російські ракети — це додаткові важелі в дипломатії", - сказав Зеленський.

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Експорт зброї

  • Зеленський також анонсував запуск у Берліні офісу для координації експорту та спільного виробництва озброєння.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) обстріл (34744) енергетика (3885) війна в Україні (8628)
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Топ коментарі
+13
зато на московії майже немає тих які постраждали.

Отака вона реальність після погроз "Якщо погрожують блекаутом Києву, мають знати, що буде блекаут у Москві - Зеленський"
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15.12.2025 18:12 Відповісти
+11
а при Пороху всі електростанції працювали як часи і Україна експортувала електрику.

ЗЄля, а почєму так ?
що ?
путін напав ?
а чому при Пороху путін як нападав, так і відпадав ?

єсть вопроси до тебе, ЗЄля, до .....уя вопросов !

.
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15.12.2025 18:12 Відповісти
+10
в Украине нет ни одной семьи которая не пострадала от твоего правления! К семьям из круга нелоха это не относится!
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15.12.2025 18:12 Відповісти

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