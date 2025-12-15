Свириденко: Пошкодження енергосистеми в Одесі суттєві, відновлення мереж потребує часу

Внаслідок російських атак енергосистеми в Одесі зазнали суттєвих пошкоджень. Відновлення мереж всього міста потребує часу.

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Роботи із заживлення тривають

"Заслухала доповіді керівництва Одеської ОВА і відповідних служб щодо відновлення Одеси після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Електропостачання вже відновлено для понад 180 тисяч споживачів. Роботи із заживлення усіх районів міста тривають цілодобово", - повідомила глава уряду.

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Тепло- та водопостачання

Крім цього, за словами Свириденко:

Теплопостачання в місті вже забезпечене в усіх районах, триває поетапний запуск окремих котелень

Централізоване водопостачання в місті повністю повернуто.

Забезпечення питною та технічною водою здійснюється за потреби заявками від людей. На місцях працюють пункти незламності та польові кухні.

Вона додала, що уряд тримає ситуацію на постійному контролі.

"Пошкодження ворогом енергосистеми суттєві, тому відновлення мереж всього міста вимагає часу", - додала очільниця Кабміну.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Також повідомлялося, що світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато.

За даними МВА, наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі.

На Одещині 14 грудня скасовано частину рейсів "Укрзалізниці".

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