Обстріл РФ: на Одещині 14 грудня скасовано частину рейсів, - "Укрзалізниця"

Через наслідки російських обстрілів на Одещині 14 грудня тимчасово змінено розклад руху поїздів. Пасажирів просять перевіряти рейси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Зокрема, не курсуватимуть такі рейси:

№6401 Колосівка – Одеса-Головна;

№6253 Подільськ – Одеса-Головна;

№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;

№6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна.

Альтернативні маршрути

Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними маршрутами:

№6408 Одеса-Головна – Колосівка;

№6403 Маринівська – Колосівка – Одеса-Головна;

№6255 Вапнярка – Подільськ – Одеса-Головна;

№6270 Одеса-Застава–1 – Роздільна 1 – Подільськ;

№6252 Одеса-Головна – Роздільна 1 – Вапнярка;

№6201 Роздільна 1 – Одеса-Головна;

№6255 Вапнярка – Роздільна 1 – Одеса-Головна.

Залізничники просять пасажирів перевіряти актуальний розклад поїздів і заздалегідь планувати поїздки.

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Атака на Одещину в ніч на 13 грудня

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.

Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.

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