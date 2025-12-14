РУС
Новости Задержка поездов из-за обстрелов
Обстрел РФ: в Одесской области 14 декабря отменены часть рейсов

Отмена поездов в Одесской области из-за обстрела РФ: что известно

 Из-за последствий российских обстрелов в Одесской области 14 декабря временно изменено расписание движения поездов. Пассажиров просят проверять рейсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрзализныце".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, не будут курсировать следующие рейсы:

  • №6401 Колосовка – Одесса-Главная;
  • №6253 Подольск – Одесса-Главная;
  • №6208 Одесса-Главная – Раздельная 1;
  • №6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.

Альтернативные маршруты

Вместо этого пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами:

  • №6408 Одесса-Главная – Колосовка;
  • №6403 Мариновская – Колосовка – Одесса-Главная;
  • №6255 Вапняровка – Подольск – Одесса-Главная;
  • №6270 Одесса-Застава–1 – Раздельная 1 – Подольск;
  • №6252 Одесса-Главная – Раздельная 1 – Вапнярка;
  • №6201 Раздельная 1 – Одесса-Главная;
  • №6255 Вапняровка – Раздельная 1 – Одесса-Главная.

Железнодорожники просят пассажиров проверять актуальное расписание поездов и заранее планировать поездки.

Атака на Одесскую область в ночь на 13 декабря

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.

По состоянию на день 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.

📝https://t.me/officialeurosolidarity/17978 нардеп Володимир Арʼєв, Європейська Солідарність:
Рашисти розбили всі електропідстанції в Одеській області. Блекаут. Зникло світло і звʼязок.
Я вже не буду нагадувати плівки Міндича, де друзям президента було «дєнєг жалко» на захист енергетичної інфраструктури. Я знадаю про інше. У липні 2023 року РНБО визначило розгалужену малу і середню енергогенерацію пріоритетом. З того часу Галущенко, людина зрадника України і гєроя росіі Андрія Деркача, призначена туди за рішенням Зеленського і Єрмака, в Міністерстві енергетики саботувала рішення РНБО.
Скоро я доберу матеріали і оприлюдню дані як на посаді міністра Галущенко особисто зупинив завезення і встановлення когенераційних установок. Призначених якраз для Одещини і Миколаївщини. Якби ці установки середньої потужності були вплетені в енергомережу, тотального блекауту не було би. Проте, Галущенко досі навіть не підозрюваний.
Натомість, топ-посадовців з російським слідом більшає: першим заступником генерального прокурора стала Марія Вдовиченко. Її брат і батько добровільно взяли собі російське громадянство після початку війни з рф. Вона напряму пов'язана з головою Одеської обласної військової адміністрації Кіпером та його близьким другом Єрмаком.
От і складайте в таких умовах, дорогі українці, з букв о, п, ж, а слово «перемога». Головне висловити ще одну всеохоплюючу підтримку президенту.
14.12.2025 09:47 Ответить
 
 