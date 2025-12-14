Обстрел РФ: в Одесской области 14 декабря отменены часть рейсов

Из-за последствий российских обстрелов в Одесской области 14 декабря временно изменено расписание движения поездов. Пассажиров просят проверять рейсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрзализныце".

В частности, не будут курсировать следующие рейсы:

№6401 Колосовка – Одесса-Главная;

№6253 Подольск – Одесса-Главная;

№6208 Одесса-Главная – Раздельная 1;

№6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.

Альтернативные маршруты

Вместо этого пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами:

№6408 Одесса-Главная – Колосовка;

№6403 Мариновская – Колосовка – Одесса-Главная;

№6255 Вапняровка – Подольск – Одесса-Главная;

№6270 Одесса-Застава–1 – Раздельная 1 – Подольск;

№6252 Одесса-Главная – Раздельная 1 – Вапнярка;

№6201 Раздельная 1 – Одесса-Главная;

№6255 Вапняровка – Раздельная 1 – Одесса-Главная.

Железнодорожники просят пассажиров проверять актуальное расписание поездов и заранее планировать поездки.

Атака на Одесскую область в ночь на 13 декабря

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.

По состоянию на день 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.

