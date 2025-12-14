Обстрел РФ: в Одесской области 14 декабря отменены часть рейсов
Из-за последствий российских обстрелов в Одесской области 14 декабря временно изменено расписание движения поездов. Пассажиров просят проверять рейсы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрзализныце".
В частности, не будут курсировать следующие рейсы:
- №6401 Колосовка – Одесса-Главная;
- №6253 Подольск – Одесса-Главная;
- №6208 Одесса-Главная – Раздельная 1;
- №6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная.
Альтернативные маршруты
Вместо этого пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами:
- №6408 Одесса-Главная – Колосовка;
- №6403 Мариновская – Колосовка – Одесса-Главная;
- №6255 Вапняровка – Подольск – Одесса-Главная;
- №6270 Одесса-Застава–1 – Раздельная 1 – Подольск;
- №6252 Одесса-Главная – Раздельная 1 – Вапнярка;
- №6201 Раздельная 1 – Одесса-Главная;
- №6255 Вапняровка – Раздельная 1 – Одесса-Главная.
Железнодорожники просят пассажиров проверять актуальное расписание поездов и заранее планировать поездки.
Атака на Одесскую область в ночь на 13 декабря
Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.
По состоянию на день 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рашисти розбили всі електропідстанції в Одеській області. Блекаут. Зникло світло і звʼязок.
Я вже не буду нагадувати плівки Міндича, де друзям президента було «дєнєг жалко» на захист енергетичної інфраструктури. Я знадаю про інше. У липні 2023 року РНБО визначило розгалужену малу і середню енергогенерацію пріоритетом. З того часу Галущенко, людина зрадника України і гєроя росіі Андрія Деркача, призначена туди за рішенням Зеленського і Єрмака, в Міністерстві енергетики саботувала рішення РНБО.
Скоро я доберу матеріали і оприлюдню дані як на посаді міністра Галущенко особисто зупинив завезення і встановлення когенераційних установок. Призначених якраз для Одещини і Миколаївщини. Якби ці установки середньої потужності були вплетені в енергомережу, тотального блекауту не було би. Проте, Галущенко досі навіть не підозрюваний.
Натомість, топ-посадовців з російським слідом більшає: першим заступником генерального прокурора стала Марія Вдовиченко. Її брат і батько добровільно взяли собі російське громадянство після початку війни з рф. Вона напряму пов'язана з головою Одеської обласної військової адміністрації Кіпером та його близьким другом Єрмаком.
От і складайте в таких умовах, дорогі українці, з букв о, п, ж, а слово «перемога». Головне висловити ще одну всеохоплюючу підтримку президенту.