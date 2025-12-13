РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы Атака РФ на критическую инфраструктуру Одессы
2 366 41

В настоящее время сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны, - ГВА

одеса

По состоянию на 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ликвидация последствий атаки продолжается

"Коммунальщики ликвидировали имеющиеся негативные последствия. Пока проходит обследование, результаты будут чуть позже, и тогда мы будем понимать, когда у нас будет тепло, когда у нас будет свет и вода", - сказал чиновник.

Читайте также: Свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты, - Свириденко

Развернуты пункты несокрушимости

Глава ГВА рассказал, что в городе развернули 428 пунктов несокрушимости, которые работают круглосуточно.

"Также в городе действуют 16 бюветов, подающих воду с помощью генераторов. На данный момент организовано 16 пунктов раздачи воды, еще 32 планируют развернуть вечером при необходимости", - сказал Лысак.

  • Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Читайте также: В результате российской атаки в порту Одессы загорелись зернохранилища, - Минразвития

Автор: 

Одесса (8109) Одесская область (4014) атака (807) Тарифы на электроэнергию (2313) Одесский район (376)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
ППО в нас цілеспрямовано знищувалося клоунами з серпня 2019. Апофеозом було массове списання спеціалістів ППО в піхоту в жовтні 2024. Як говорится що зробили- те і отримали.
В нас в резерві велика кількість радянських ЗРК, але ракет до них нема. Виробництво ракет в країні надійно заблоковано. Ми ракети проміняли на асфальт і гру хрєном на роялі. Хрєн на роялі більш важливий ніж безпека.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:53 Ответить
+8
Оманські договорняки треба виконувати але українці гади на заваді стали! Бубачка повинен був ще 24 лютого 22 вилетіти в Англію але палки в колеса вставив кривонос , добряче змастивши аеродром
показать весь комментарий
13.12.2025 20:01 Ответить
+8
Захищати ціною м'яса? А ти з якого окопу пишеш?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Побили Одесу - маму -- немає захисту
показать весь комментарий
13.12.2025 19:41 Ответить
Так У Києві захисту немає, а ви про Одесу. Я так розумію, Сирок ППО знищив, як класс.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:38 Ответить
В Києві ше сяк - так - ніякий Залізний купол не в змозі відбити масову та шей комбіновану атаку
показать весь комментарий
13.12.2025 20:44 Ответить
Лисак - де було ППО??? Чи ти "нє прі дєлах"?
показать весь комментарий
13.12.2025 19:45 Ответить
ППО в нас цілеспрямовано знищувалося клоунами з серпня 2019. Апофеозом було массове списання спеціалістів ППО в піхоту в жовтні 2024. Як говорится що зробили- те і отримали.
В нас в резерві велика кількість радянських ЗРК, але ракет до них нема. Виробництво ракет в країні надійно заблоковано. Ми ракети проміняли на асфальт і гру хрєном на роялі. Хрєн на роялі більш важливий ніж безпека.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:53 Ответить
всі притомні кричали про захист із моря - але в МВА всі хлухі !!!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:55 Ответить
В МВА клоуни ряжені в камуфляж.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:58 Ответить
Так якщо нема ракет, який толк із спеціалістів ПВО?
Та й Україна ніколи не виробляла ракети ПВО, навіть при СССР. Звідки візьмуться ті ракети?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:24 Ответить
В Українській РСР (УРСР) виробляли значну частину ракетної техніки для військово-промислового комплексу СРСР, проте переважно це були стратегічні балістичні ракети, ракети-носії та крилаті ракети, а не безпосередньо зенітні ракети (ракети для ППО), хоча українські підприємства брали активну участь у розробці та виробництві ключових компонентів для багатьох систем озброєння, включно з ППО.
Основні напрямки виробництва в УРСР:
Балістичні ракети та ракети-носії: Ключове підприємство - "Південмаш" (Дніпропетровськ) та Конструкторське бюро "Південне" (КБ "Південне") - розробляли та виробляли міжконтинентальні балістичні ракети (наприклад, Р-36М "Сатана") та ракети-носії ("Циклон", "Зеніт").
Компоненти систем управління: Харківський завод "Електроприлад" (майбутній "Хартрон") виробляв системи управління для багатьох типів ракет, включно з балістичними.
Крилата ракета Х-55: Ця стратегічна авіаційна крилата ракета вироблялася, зокрема, на Харківському авіапромисловому об'єднанні.
Щодо зенітних ракет ППО безпосередньо:
Основні розробники та виробники зенітних ракетних комплексів (наприклад, "Бук", "Тунгуска") були розташовані в РРФСР (Росії).
Однак, українські підприємства могли виробляти окремі вузли, радіолокаційні системи, бортову апаратуру та інші компоненти для цих комплексів. Наприклад, Київський радіозавод виробляв бортову апаратуру для ракетно-космічної галузі.
Таким чином, УРСР була ключовою ланкою у ракетно-космічній промисловості СРСР, виробляючи найпотужніші балістичні ракети та забезпечуючи значну частину електронної та апаратурної бази для військової техніки, але кінцеве складання самих зенітних ракет переважно відбувалося за межами України.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:29 Ответить
Це ж не на військовий облік посполитих брати - тут автоматично і "за спрощеною процедурою" не зроблять.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:47 Ответить
Це означає щось типу " виживайте як хочете ".
показать весь комментарий
13.12.2025 19:49 Ответить
"Світла не буде до кінця року": у ДТЕК пояснили повідомлення, які отримали деякі одесити



Зранку 12 грудня одеситів здивувало повідомлення в чат-боті ДТЕК про те, що відновлення електропостачання в місті очікується о 23:00 31 грудня. Люди одразу ж звернулися за поясненнями до компанії. Користувачі підозрювали, що в системі сповіщення міг статися збій, адже вони переконані, що ДТЕК не може вимкнути світло на кілька тижнів.

На запити одеситів відповіли. Представники https://www.facebook.com/dtekoem/posts/pfbid0CtUBuTYUZCMZH4U95tWa9Nun2KhBDidX4Zo8iKLZr3zedkHKyDPUSJ3qoKzpZiF7l?locale=uk_UA ДТЕК пишуть, що в боті дійсно стався технічний збій.

Стався збій в системі інформування, вже працюємо над його ліквідацією. Перепрошуємо за незручності,
- пояснили в компанії.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:50 Ответить
Так Одеса- місто гумору ,який перетворився в прямому і переносному значенні на чорний гумор.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:58 Ответить
Одеса зараз як ДНР, якщо не гірше. Ні води, ні світла, ні опалення, взагалі нічого.
показать весь комментарий
13.12.2025 19:51 Ответить
Зате одеський тцк легко зможе виконати місячний план поставок - достатньо підігнати буси під пункти зеленопокидьковскої незламності або місця забору води
показать весь комментарий
13.12.2025 19:51 Ответить
Юрий Хохлов #565012 - ви реально вважаєте, що захищати країну не треба ?
показать весь комментарий
13.12.2025 19:55 Ответить
Бачу, вам зайшла ця ідея, що дозволить швидко і ефективно відловити клятих ухилянтів, які, звісно, винні у всіх наших бідах та катастрофічному становищі держави?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:03 Ответить
Захищати ціною м'яса? А ти з якого окопу пишеш?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:03 Ответить
Захищати треба, якщо можеш захищати. В якщо вже не можеш? Якщо країна в повному блекауті, або якщо в повному блекауті великі міста?
показать весь комментарий
13.12.2025 20:29 Ответить
Лисаку за грудень надати тільки 10-15% зарплати (грошового забезпечення)!
Якщо запитає "чому" - така такса у міндічей-галущенка за роботу!
показать весь комментарий
13.12.2025 19:53 Ответить
Що за це ще і платять? А він думав крутись як можеш
показать весь комментарий
13.12.2025 20:02 Ответить
Взагалі не крутиться!
Не розуміє як дзига рівновагу тримає: не крутишся - падай!
показать весь комментарий
13.12.2025 20:37 Ответить
"зе командос" підготовляє Одесу для здачі куйлу....
показать весь комментарий
13.12.2025 19:54 Ответить
Так цне наше щастя ,що в Чорному морі в кацапів немає десантних кораблів ,а то ще на початку війни кацапи висадили б десант і ніякий би "нептун " не допоміг.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:00 Ответить
в ленінграді було світло, вода та опалення? і не "здали".
показать весь комментарий
13.12.2025 20:01 Ответить
От якщо і є люди, яких ненавидиш більше за кацапів, то це закордонники, які пи.....дять під руку всіляку муйню
показать весь комментарий
13.12.2025 20:15 Ответить
фейл, я в Україні, просто використовую VPN.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:18 Ответить
Чомусь згадав фільм Ю.Махульського "Дежа вю ", епізод з Є,Штуром - "наши десант высадили"
показать весь комментарий
13.12.2025 20:21 Ответить
Оманські договорняки треба виконувати але українці гади на заваді стали! Бубачка повинен був ще 24 лютого 22 вилетіти в Англію але палки в колеса вставив кривонос , добряче змастивши аеродром
показать весь комментарий
13.12.2025 20:01 Ответить
Нічого не можете.Відкрийте кордони.Дайте людям вижити .
показать весь комментарий
13.12.2025 20:19 Ответить
Следующие Харьков и Днепр. Ну а там и Киев подтянется. Последние пару недель энергетика тоже на соплях держится в буквальном смысле. И улучшений даже не прогнозируют. По ходу забили на это дело.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:22 Ответить
Головне - як можна довше затягувати переговори, щоб в ніякому випадку не допустити проведення виборів, або, на крайній випадок, виторгувати собі гарантії безпеки і тихе місце для спокійного витрачання грошей, награбованих у вкраїнчиків. А посполиті переб'ються без світла, води і тепла, нехай читають ультрпатріотичні духопідйомні пости прикормлених медіашлюх.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:34 Ответить
без світла не зможуть читати пости
показать весь комментарий
13.12.2025 20:48 Ответить
Чому ж не зможуть? А пункти незламності для чого? Попив там чайку, зарядив повербанк і мобілку, щоб моніторити новини, передивився вечірній відосик улюбленого Президента про наші чергові здобутки і перемоги, і додому, під ковдру, здобувати духовну їжу замість тілесної
показать весь комментарий
13.12.2025 20:57 Ответить
Не вистачить місць для заряджання усіх телефонів Одеси у пунктах незламності
показать весь комментарий
13.12.2025 21:03 Ответить
- Тут наші палнамочія фсьо! - розвела ручками клоунська держава і залишила людей виживати, як можуть. Співчуття Одесі і всім, хто постраждав від цього пекла.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:40 Ответить
https://ibb.co/hxFR0bV4
показать весь комментарий
13.12.2025 20:47 Ответить
Пушкін світло і воду дасть з воронцовим.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:54 Ответить
Треба ще більше потужності на вентилятор накинути. Ще пару лопат. Бо не вистачає.
показать весь комментарий
13.12.2025 20:54 Ответить
чим довше буде на посаді хрипатий виродок, тим більше горя він принесе країні.
показать весь комментарий
13.12.2025 21:00 Ответить
Цілком може бути,що удари по Одесі та регіону мають набір привести до блекауту.щоб під його приводом підняти заворушення ,спираючись на проросійські настрої частини одеситів.болгар,моддаван,рюсскіх ,гагаузів тощо. Про спроби провокування заколоту Рашкою вже говорилося,база є- це близько 6 млн.ухилянтів,СЗЧ,росагентура і диверсанти,ОЗУ,наркомафія,раввінат єврейства тощо...
показать весь комментарий
13.12.2025 21:00 Ответить
 
 