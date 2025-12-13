В настоящее время сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны, - ГВА
По состоянию на 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.
Об этом во время брифинга сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Ликвидация последствий атаки продолжается
"Коммунальщики ликвидировали имеющиеся негативные последствия. Пока проходит обследование, результаты будут чуть позже, и тогда мы будем понимать, когда у нас будет тепло, когда у нас будет свет и вода", - сказал чиновник.
Развернуты пункты несокрушимости
Глава ГВА рассказал, что в городе развернули 428 пунктов несокрушимости, которые работают круглосуточно.
"Также в городе действуют 16 бюветов, подающих воду с помощью генераторов. На данный момент организовано 16 пунктов раздачи воды, еще 32 планируют развернуть вечером при необходимости", - сказал Лысак.
- Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
В нас в резерві велика кількість радянських ЗРК, але ракет до них нема. Виробництво ракет в країні надійно заблоковано. Ми ракети проміняли на асфальт і гру хрєном на роялі. Хрєн на роялі більш важливий ніж безпека.
Та й Україна ніколи не виробляла ракети ПВО, навіть при СССР. Звідки візьмуться ті ракети?
Основні напрямки виробництва в УРСР:
Балістичні ракети та ракети-носії: Ключове підприємство - "Південмаш" (Дніпропетровськ) та Конструкторське бюро "Південне" (КБ "Південне") - розробляли та виробляли міжконтинентальні балістичні ракети (наприклад, Р-36М "Сатана") та ракети-носії ("Циклон", "Зеніт").
Компоненти систем управління: Харківський завод "Електроприлад" (майбутній "Хартрон") виробляв системи управління для багатьох типів ракет, включно з балістичними.
Крилата ракета Х-55: Ця стратегічна авіаційна крилата ракета вироблялася, зокрема, на Харківському авіапромисловому об'єднанні.
Щодо зенітних ракет ППО безпосередньо:
Основні розробники та виробники зенітних ракетних комплексів (наприклад, "Бук", "Тунгуска") були розташовані в РРФСР (Росії).
Однак, українські підприємства могли виробляти окремі вузли, радіолокаційні системи, бортову апаратуру та інші компоненти для цих комплексів. Наприклад, Київський радіозавод виробляв бортову апаратуру для ракетно-космічної галузі.
Таким чином, УРСР була ключовою ланкою у ракетно-космічній промисловості СРСР, виробляючи найпотужніші балістичні ракети та забезпечуючи значну частину електронної та апаратурної бази для військової техніки, але кінцеве складання самих зенітних ракет переважно відбувалося за межами України.
Зранку 12 грудня одеситів здивувало повідомлення в чат-боті ДТЕК про те, що відновлення електропостачання в місті очікується о 23:00 31 грудня. Люди одразу ж звернулися за поясненнями до компанії. Користувачі підозрювали, що в системі сповіщення міг статися збій, адже вони переконані, що ДТЕК не може вимкнути світло на кілька тижнів.
На запити одеситів відповіли. Представники https://www.facebook.com/dtekoem/posts/pfbid0CtUBuTYUZCMZH4U95tWa9Nun2KhBDidX4Zo8iKLZr3zedkHKyDPUSJ3qoKzpZiF7l?locale=uk_UA ДТЕК пишуть, що в боті дійсно стався технічний збій.
Стався збій в системі інформування, вже працюємо над його ліквідацією. Перепрошуємо за незручності,
- пояснили в компанії.
Якщо запитає "чому" - така такса у міндічей-галущенка за роботу!
Не розуміє як дзига рівновагу тримає: не крутишся - падай!