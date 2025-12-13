В настоящее время сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны, - ГВА

По состоянию на 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Ликвидация последствий атаки продолжается

"Коммунальщики ликвидировали имеющиеся негативные последствия. Пока проходит обследование, результаты будут чуть позже, и тогда мы будем понимать, когда у нас будет тепло, когда у нас будет свет и вода", - сказал чиновник.

Развернуты пункты несокрушимости

Глава ГВА рассказал, что в городе развернули 428 пунктов несокрушимости, которые работают круглосуточно.

"Также в городе действуют 16 бюветов, подающих воду с помощью генераторов. На данный момент организовано 16 пунктов раздачи воды, еще 32 планируют развернуть вечером при необходимости", - сказал Лысак.

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

