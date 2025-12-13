РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10459 посетителей онлайн
Новости
3 736 15

Последствия самой массированной атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть пострадавшие

По предварительной информации, пострадали 4 человека

"Всю ночь пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате попаданий. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, спасатели потушили масштабное возгорание гражданского судна", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночной удар по Одессе: оккупанты снова бьют по инфраструктуре

Удары по энергетике

Также, по данным ГСЧС, произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещениях с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарные автомобили.

Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела

Для ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены более 100 пожарных ГСЧС. Информация обновляется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
  • Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
  • Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
  • Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога

Автор: 

обстрел (30874) Одесса (8109) Одесская область (4014) ГСЧС (5214) Одесский район (376)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Мерзенні потвори! Загадаю бажання на Новий рік,щоб ці потвори масово виздихали у новому 2026 році.Ніколи не спілкувалась раніше українською мовою,тепер ця гидотно-мерзенна маса виродків зробила все,щоб я згадала і полюбила свою рідну мову,та знедолену Україну! Слава ЗСУ,та всім героям які боронять свою землю та українців.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:59 Ответить
+6
Для мене цей довбойоб ніхто,хтось вважає президентом
показать весь комментарий
13.12.2025 10:11 Ответить
+5
відповідь-промова потужного дебіла
показать весь комментарий
13.12.2025 09:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відповідь-промова потужного дебіла
показать весь комментарий
13.12.2025 09:51 Ответить
вже була 5 жовтня, але ... https://tsn.ua/********/terpity-u-temriavi-nikhto-ne-bude-zelenskyy-nazvav-prychynu-udariv-po-rosiyi-2906738.html "Терпіти у темряві ніхто не буде" (но єто не точно): Зеленський назвав причину ударів по Росії
показать весь комментарий
13.12.2025 10:02 Ответить
Для мене цей довбойоб ніхто,хтось вважає президентом
показать весь комментарий
13.12.2025 10:11 Ответить
Зеленський, з оточенням в Урядовому кварталі та ОДА, мають бути ПОКАРАНІ за свою бездіяльність, що призвела до загибелі Українців під час ************ війни!! Ухилянту, не відпетляти!!
показать весь комментарий
13.12.2025 10:21 Ответить
А що там Грін-поц? мацква вже в блекауті?
показать весь комментарий
13.12.2025 09:52 Ответить


Тернопіль, в кадрі залишки знесеної багатоповерхівки, в який влучила кацапська ракета 19- го листопада. Навколишні будинки без вікон... А тут кладуть бруківку! Гектарами, по всьому місту, багато сотень мільйонів позичених грошей!
І так всюди, по всій Україні! Ще весною цього року в Покровську клали.
От і весь Грін-поц...
А може воно не винно, воно про то не знає?
показать весь комментарий
13.12.2025 10:14 Ответить
Мерзенні потвори! Загадаю бажання на Новий рік,щоб ці потвори масово виздихали у новому 2026 році.Ніколи не спілкувалась раніше українською мовою,тепер ця гидотно-мерзенна маса виродків зробила все,щоб я згадала і полюбила свою рідну мову,та знедолену Україну! Слава ЗСУ,та всім героям які боронять свою землю та українців.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:59 Ответить
Будуть потужні удари у відповідь .
показать весь комментарий
13.12.2025 10:13 Ответить
Убогое,или вслед за рос военным кораблем
показать весь комментарий
13.12.2025 10:15 Ответить
на Вас чекає відосик
показать весь комментарий
13.12.2025 10:25 Ответить
Вже влада рапортує, що є наша балістика. Тоді чому ми москву не лалишаєм без світла? Чи гундоса почвара все ще хоче плєшивому в очі подивиться?
показать весь комментарий
13.12.2025 10:17 Ответить
Наша балістика з боєголовкою потужністю 2М $ летить в москву,
а з боєголовкою 100M $ летить в Ізраїль.
показать весь комментарий
13.12.2025 10:23 Ответить
Міндіч з єрмаком і баканов із замами, мабуть язиками своїми клепають ракети, на вкрадені в Україні гроші!!!
Падлюки привладні, разом із зеленським, ховаються від СБУ ДБР БЕБ НАБУ САП МВС НАЦПОЛУ ….
Вірьовка їх знайде!!!
показать весь комментарий
13.12.2025 10:26 Ответить
а что там с фламингами, нептунами, бобрами, паляныцями и т.д .....ушли дружбанам бениного, Оманского Нарика на золотые параши ...да отупевшие зелеДрочеры....
показать весь комментарий
13.12.2025 10:32 Ответить
 
 