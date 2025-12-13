Последствия самой массированной атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть пострадавшие

По предварительной информации, пострадали 4 человека

"Всю ночь пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате попаданий. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, спасатели потушили масштабное возгорание гражданского судна", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночной удар по Одессе: оккупанты снова бьют по инфраструктуре

Удары по энергетике

Также, по данным ГСЧС, произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещениях с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарные автомобили.











Для ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены более 100 пожарных ГСЧС. Информация обновляется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".

Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.

Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.

Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога