Последствия самой массированной атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть пострадавшие
По предварительной информации, пострадали 4 человека
"Всю ночь пожарные ликвидировали пожары, возникшие в результате попаданий. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, спасатели потушили масштабное возгорание гражданского судна", - говорится в сообщении.
Удары по энергетике
Также, по данным ГСЧС, произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещениях с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарные автомобили.
Для ликвидации последствий вражеских обстрелов привлечены более 100 пожарных ГСЧС. Информация обновляется.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
- Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
- Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
- Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.
Тернопіль, в кадрі залишки знесеної багатоповерхівки, в який влучила кацапська ракета 19- го листопада. Навколишні будинки без вікон... А тут кладуть бруківку! Гектарами, по всьому місту, багато сотень мільйонів позичених грошей!
І так всюди, по всій Україні! Ще весною цього року в Покровську клали.
От і весь Грін-поц...
А може воно не винно, воно про то не знає?
а з боєголовкою 100M $ летить в Ізраїль.
Падлюки привладні, разом із зеленським, ховаються від СБУ ДБР БЕБ НАБУ САП МВС НАЦПОЛУ ….
Вірьовка їх знайде!!!