Массированная атака на Одесскую область: двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом. ФОТО

Из-за вражеской массированной атаки на Одессу в большей части города нет света, тепла и воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Одесса под массированным ударом

Как отмечается, враг массово атаковал Одессу ударными беспилотниками и ракетами.

Взрывы прогремели в разных районах города, сообщают очевидцы. Исчезли свет, вода и отопление практически во всем городе.

Читайте также: Из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области

Горит подстанция

По данным издания, после атаки РФ вспыхнул пожар на одной из подстанций в городе.

"Продолжается самая масштабная атака на энергетическую инфраструктуру Одесской области. По имеющейся информации, повреждено около десяти подстанций", - пишет "Думская".

Данные ОВА

Как позже сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер,Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага.

"В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, два человека пострадали. Информация о погибших не поступала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками: взрывы прогремели в Одессе и Днепре

Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

"Учитывая, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах", - призывает глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 13 декабря 2025 года Одесская область подвергается массированной атаке дронов.