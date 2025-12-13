РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10459 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
2 418 9

Массированная атака на Одесскую область: двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом. ФОТО

Из-за вражеской массированной атаки на Одессу в большей части города нет света, тепла и воды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Одесса под массированным ударом

Как отмечается, враг массово атаковал Одессу ударными беспилотниками и ракетами.

Взрывы прогремели в разных районах города, сообщают очевидцы. Исчезли свет, вода и отопление практически во всем городе.

Читайте также: Из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области

Горит подстанция

По данным издания, после атаки РФ вспыхнул пожар на одной из подстанций в городе.

горит подстанция в Одессе

"Продолжается самая масштабная атака на энергетическую инфраструктуру Одесской области. По имеющейся информации, повреждено около десяти подстанций", - пишет "Думская".

Данные ОВА

Как позже сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер,Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага.

"В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, два человека пострадали. Информация о погибших не поступала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками: взрывы прогремели в Одессе и Днепре

Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.

"Учитывая, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах", - призывает глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 13 декабря 2025 года Одесская область подвергается массированной атаке дронов.

Автор: 

обстрел (30874) Одесса (8109) Одесская область (4014) энергетика (2903) Одесский район (376)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мирний" привіт Трампу, Кушнеру, Вітькову і одеським ждунам. Це зе раз покчжує, як руцин до нестями хоме миру, русскага миру, де все переиворюється на розруху і смерть, навіть там, де війни нема. (русская глубінка - приклад).
показать весь комментарий
13.12.2025 09:22 Ответить
Все,що каже салавйов як погрозу,відбувається незабаром-з нарізок укрблогерів.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:25 Ответить
Що цим рашиські варвари хочуть довести ? Що б українські діти запам'тали росіян як варварів ,вбивць і дикарів ,крім огиди і ненависті до росії і її дибільного народу більш нічого немає.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:36 Ответить
Що війна це найгірше що може статися з пересічною людиною. Владоможці та багатії ніколи не опиняться під бомбами, вони захищені залізобетоном бункерів а родини закордоном. Тому замість дипломатії влада гонорово йде на війну. Будь яка влада будь в якій не демократичній країні.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:55 Ответить
Яка з кацапами може бути дипломатія, коли вони не зупиняється поки вас не знищать?...
показать весь комментарий
13.12.2025 10:09 Ответить
Таке враження що це Україна хоче війну ,включай мозги ,рашиські чорти хочуть знищити Україну ,віддавай їм Донбас чи не віддавай, ціль у ворога одна знищення України.
показать весь комментарий
13.12.2025 10:15 Ответить
Силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів - на фронт!
Майже половина справ - те, що в цивілізованих країнах давно декриміналізовано - порнографія, проституція, звідництво, куріння травки, конопля на городі, часто, взагалі, дикоросла, як і мак для булочок, і т.д. Зрозуміло, що це мільярди в кишенях і кришування, але під час війни це ще й десятки тисяч (якщо не сотні) зайвих "правоохоронців", які були б незамінними на фронті. Особливо, коли відбувається отаке.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
показать весь комментарий
13.12.2025 10:29 Ответить
помста за кораблі
показать весь комментарий
13.12.2025 10:45 Ответить
Швидше не помста, а прозорий натяк - більше так не робіть.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:00 Ответить
 
 