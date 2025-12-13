Массированная атака на Одесскую область: двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом. ФОТО
Из-за вражеской массированной атаки на Одессу в большей части города нет света, тепла и воды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".
Одесса под массированным ударом
Как отмечается, враг массово атаковал Одессу ударными беспилотниками и ракетами.
Взрывы прогремели в разных районах города, сообщают очевидцы. Исчезли свет, вода и отопление практически во всем городе.
Горит подстанция
По данным издания, после атаки РФ вспыхнул пожар на одной из подстанций в городе.
"Продолжается самая масштабная атака на энергетическую инфраструктуру Одесской области. По имеющейся информации, повреждено около десяти подстанций", - пишет "Думская".
Данные ОВА
Как позже сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер,Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага.
"В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.
В результате ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, два человека пострадали. Информация о погибших не поступала.
Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.
"Учитывая, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах", - призывает глава области.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что утром 13 декабря 2025 года Одесская область подвергается массированной атаке дронов.
