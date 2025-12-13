1 482 0
Россия атакует Украину ударными беспилотниками: взрывы прогремели в Одессе и Днепре
В ночь на субботу, 13 декабря, продолжается российская атака ударными беспилотниками. В Одессе и Днепре прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 23:10 ВС сообщили:
- Группа БПЛА на юге Николаевской области в северо-западном направлении.
- Группа БПЛА на границе Херсонской области и Запорожской области курсом на Днепропетровскую область.
В 23:29 ВС сообщили:
- Несколько групп БПЛА из Николаевской области в Одесскую область.
- Группа БПЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.
- Группа БПЛА из Запорожской области в Днепропетровскую область (Никопольский район).
Одесса - несколько групп БПЛА с севера в направлении города, - сообщалось в 23:38.
Вражеский БПЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 23:50.
Несколько групп БПЛА мимо Маяки в направлении Одессы, - сообщалось в 00:05.
Кривой Рог - БПЛА в направлении города, - сообщалось в 00:24.
В Одессе и Днепре взрывы
"Суспільне" сообщало о серии взрывов в Одессе. Также взрывы прогремели в Днепре.
