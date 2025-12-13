РУС
Россия атакует Украину ударными беспилотниками: взрывы прогремели в Одессе и Днепре

шахеди

В ночь на субботу, 13 декабря, продолжается российская атака ударными беспилотниками. В Одессе и Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 23:10 ВС сообщили:

  • Группа БПЛА на юге Николаевской области в северо-западном направлении.
  • Группа БПЛА на границе Херсонской области и Запорожской области курсом на Днепропетровскую область.

В 23:29 ВС сообщили:

  • Несколько групп БПЛА из Николаевской области в Одесскую область.
  • Группа БПЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.
  • Группа БПЛА из Запорожской области в Днепропетровскую область (Никопольский район).

Одесса - несколько групп БПЛА с севера в направлении города, - сообщалось в 23:38.

Вражеский БПЛА курсом на Сумы, - сообщалось в 23:50.

Несколько групп БПЛА мимо Маяки в направлении Одессы, - сообщалось в 00:05.

Кривой Рог - БПЛА в направлении города, - сообщалось в 00:24.

В Одессе и Днепре взрывы

"Суспільне" сообщало о серии взрывов в Одессе. Также взрывы прогремели в Днепре.

