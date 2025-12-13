Росія атакує Україну ударними безпілотниками: вибухи пролунали в Одесі та Дніпрі

У ніч на суботу, 13 грудня, триває російська атака ударними безпілотниками. В Одесі та Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 23:10 ПС повідомили:

Група БпЛА на півдні Миколаївщини у північно-західному напрямку.

Група БпЛА на межі Херсонщини на Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.

О 23:29 ПС повідомили:

Декілька груп БпЛА з Миколаївщини на Одещину.

Група БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

Група БпЛА із Запорізької області на Дніпропетровщину (Нікопольський район).

Одеса - декілька груп БпЛА з півночі у напрямку міста, - повідомлялося о 23:38.

Ворожий БпЛА курсом на Суми, - повідомлялося о 23:50.

Декілька груп БпЛА повз Маяки в напрямку Одеси, - повідомлялося о 00:05.

Кривий Ріг - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 00:24.

В Одесі та Дніпрі вибухи

"Суспільне" повідомляло про серію вибухів в Одесі. Також вибухи прогриміли в Дніпрі.

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