Росія знову атакувала Одещину: пошкоджено об’єкт портової інфраструктури, сталася пожежа
Ввечері п'ятниці, 12 грудня, російські війська знову атакували Одеську область. Є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено об’єкт портової інфраструктури
"Ввечері ворог знову атакував Одеський регіон. Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу", - розповів Кіпер.
Наразі інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Друга атака за день
Кіпер зазначив, що це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону.
Атака на судно в порту Чорноморськ
- Сьогодні, 12 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.
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