Росія знову атакувала Одещину: пошкоджено об’єкт портової інфраструктури, сталася пожежа

Ввечері п'ятниці, 12 грудня, російські війська знову атакували Одеську область. Є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено об’єкт портової інфраструктури

"Ввечері ворог знову атакував Одеський регіон. Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу", - розповів Кіпер.

Наразі інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

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Друга атака за день

Кіпер зазначив, що це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону.

Атака на судно в порту Чорноморськ

Сьогодні, 12 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.

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