Туреччина про удар РФ по цивільному судну на Одещині: Необхідна угода про запобігання ескалації в Чорному морі
Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння після російської атаки на цивільне судно турецької компанії, яке було пошкоджено в порту Чорноморськ Одеської області.
Заяву опубліковано на сайті турецького МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Туреччини на атаку РФ
У МЗС зазначили, що сьогоднішня атака на порт Чорноморськ, в результаті якої було пошкоджено судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, "свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства".
За попередніми повідомленнями, жоден громадянин Туреччини не постраждав під час обстрілу.
Заклик до запобігання ескалації війни
Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку турецьким громадянам, зазначили в МЗС країни.
"З цієї нагоди ми ще раз наголошуємо на важливості якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною і нагадуємо про необхідність досягнення угоди про припинення атак на енергетичну та портову інфраструктуру сторін з метою запобігання ескалації конфлікту в Чорному морі", - додали у відомстві.
- Оператор Cenk Denizcilik повідомив, що постраждало судно M/V CENK T, яке курсує між турецьким портом Карасу та Одесою.
Нагадаємо, 12 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.
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