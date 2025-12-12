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Новини Обстріл Одеси Атака РФ на цивільні судна
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Туреччина про удар РФ по цивільному судну на Одещині: Необхідна угода про запобігання ескалації в Чорному морі

атака на судно

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння після російської атаки на цивільне судно турецької компанії, яке було пошкоджено в порту Чорноморськ Одеської області.

Заяву опубліковано на сайті турецького МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Туреччини на атаку РФ

У МЗС зазначили, що сьогоднішня атака на порт Чорноморськ, в результаті якої було пошкоджено судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, "свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства".

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За попередніми повідомленнями, жоден громадянин Туреччини не постраждав під час обстрілу.

Заклик до запобігання ескалації війни

Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку турецьким громадянам, зазначили в МЗС країни.

"З цієї нагоди ми ще раз наголошуємо на важливості якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною і нагадуємо про необхідність досягнення угоди про припинення атак на енергетичну та портову інфраструктуру сторін з метою запобігання ескалації конфлікту в Чорному морі", - додали у відомстві.

  • Оператор Cenk Denizcilik повідомив, що постраждало судно M/V CENK T, яке курсує між турецьким портом Карасу та Одесою.

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Нагадаємо, 12 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.

Автор: 

Одеська область (4143) порт (2182) Туреччина (3729) Чорне море (1710) Чорноморськ (67) Одеський район (670)
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Топ коментарі
+14
Пердоган, тебя лично }{уйло куем по губам поводило, а ты несёшь за "эскалацию"...
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12.12.2025 21:20 Відповісти
+12
З рашнею угода? Та потопили б їхній флот, і ніякої угоди не треба!
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12.12.2025 21:20 Відповісти
+11
То не пропускайте судна тіньового флоту кацапії та з краденим кацапами українським зерном.

Чи ви хочете заробляти?

do dupy політику Туреччини.
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12.12.2025 21:23 Відповісти

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