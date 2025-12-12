Туреччина про удар РФ по цивільному судну на Одещині: Необхідна угода про запобігання ескалації в Чорному морі

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння після російської атаки на цивільне судно турецької компанії, яке було пошкоджено в порту Чорноморськ Одеської області.

Заяву опубліковано на сайті турецького МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Туреччини на атаку РФ

У МЗС зазначили, що сьогоднішня атака на порт Чорноморськ, в результаті якої було пошкоджено судно під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, "свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства".

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За попередніми повідомленнями, жоден громадянин Туреччини не постраждав під час обстрілу.

Заклик до запобігання ескалації війни

Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку турецьким громадянам, зазначили в МЗС країни.

"З цієї нагоди ми ще раз наголошуємо на важливості якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною і нагадуємо про необхідність досягнення угоди про припинення атак на енергетичну та портову інфраструктуру сторін з метою запобігання ескалації конфлікту в Чорному морі", - додали у відомстві.

Оператор Cenk Denizcilik повідомив, що постраждало судно M/V CENK T, яке курсує між турецьким портом Карасу та Одесою.

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Нагадаємо, 12 грудня російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.