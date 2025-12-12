РУС
Турция о ударе РФ по гражданскому судну в Одесской области: Необходимо соглашение о предотвращении эскалации в Черном море

атака на судно

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность после российской атаки на гражданское судно турецкой компании, которое было повреждено в порту Черноморск Одесской области.

Заявление опубликовано на сайте турецкого МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Турции на атаку РФ

В МИД отметили, что сегодняшняя атака на порт Черноморск, вследствие которой было повреждено судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, "свидетельствует об обоснованности наших ранее высказанных опасений по поводу распространения войны, продолжающейся в нашем регионе, на Черное море, а также на безопасность и свободу судоходства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру

По предварительным сообщениям, ни один гражданин Турции не пострадал во время обстрела.

Призыв к предотвращению эскалации войны

Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку турецким гражданам, отметили в МИД страны.

"По этому поводу мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения о прекращении атак на энергетическую и портовую инфраструктуру сторон с целью предотвращения эскалации конфликта в Черном море", - добавили в ведомстве.

  • Оператор Cenk Denizcilik сообщил, что пострадало судно M/V CENK T, которое курсирует между турецким портом Карасу и Одессой.

Читайте также: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Напомним, 12 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.

Автор: 

Одесская область (4004) порт (756) Турция (3584) Черное море (1514) Черноморское (28) Одесский район (369)
Топ комментарии
+9
Пердоган, тебя лично }{уйло куем по губам поводило, а ты несёшь за "эскалацию"...
12.12.2025 21:20 Ответить
+8
З рашнею угода? Та потопили б їхній флот, і ніякої угоди не треба!
12.12.2025 21:20 Ответить
+6
Турки за це мають мовчки, без зайвих емоцій, потопити весь чорноморський флот росії.
12.12.2025 21:21 Ответить
Ми таку Потужність чекали віками!!
Знову султанат хоче перевірити як московія тримається угод??? 🧻🧻🧻📝🗒️📃
12.12.2025 21:19 Ответить
Пердоган, тебя лично }{уйло куем по губам поводило, а ты несёшь за "эскалацию"...
12.12.2025 21:20 Ответить
З рашнею угода? Та потопили б їхній флот, і ніякої угоди не треба!
12.12.2025 21:20 Ответить
Турки за це мають мовчки, без зайвих емоцій, потопити весь чорноморський флот росії.
12.12.2025 21:21 Ответить
Пошкоджене? Воно до ранку догорить до тла. Один тільки обгорілий корпус залишиться, який навряд чи можна навіть буде відбуксирувати до Туреччини.
12.12.2025 21:21 Ответить
Тобо хай кацапи вбивають українців, захоплюють їх землі, тільки акуратніше, щоби нам не заважали пити чай та заробляти на вас гроші?
12.12.2025 21:22 Ответить
Тут пишуть що вони закликали припинити війну. Чи ви чекаєте, що вони приєднаються до нас у війні з Росією?
12.12.2025 21:46 Ответить
Ні.
Я чекаю, що Ердоган закриє прохід Босфору санкційним танкерам.
12.12.2025 22:08 Ответить
Закрити міжнародну протоку це і є оголошення війни. А навіщо це Ердогану?
показать весь комментарий
Це не оголошення війни, а безпека судноплавства у протоці, за яку має турбуватись Туреччина.
Якщо не бажає - тоді Україні й далі доведеться ******* порожні танкери на виході з Босфору, бо після проходу вони вимикають АІС і їх вже важко відследіти , а кацапи будуть це використовувати, як привід, щоби бити по всім цивільним суднам в портах України, в тому числі й турецьким.
12.12.2025 22:26 Ответить
Ні ні ні!! Там є конвенція Монтре, там є пункти на випадок війни третіх країн та на випадок загрози для Туреччини
показать весь комментарий
Турки ще у 2022 виконали ці пункти. Військовим кораблям прохід закритий.
показать весь комментарий
Дійсно.... Не через Пмр вони ж пливуть )) а через Стамбул, він же Другий Рим
показать весь комментарий
То не пропускайте судна тіньового флоту кацапії та з краденим кацапами українським зерном.

Чи ви хочете заробляти?

do dupy політику Туреччини.
12.12.2025 21:23 Ответить
У Туреччини якраз така політика і є - виляти dupoю
показать весь комментарий
Найкращий варіант для Ердогана - закрити Босфор і Дарданели для торгівлі з балалайнею, а не ходити в костюмі обісцяного куколда.
показать весь комментарий
мы всей правды не знаем, не все так однозначно
показать весь комментарий
Турки, вам кацапы очередной раз дали в рот. Принимайте их на отдых, сосите дальше.
показать весь комментарий
Якщо сосуть власники готелів, то це називається "виручка від закордонних туристів". Вони потерплять
А от чого держава Турецька пропускає зерно і нафту через ДругоРимСіті.... То це вже натяк на корупцію....
12.12.2025 22:22 Ответить
турок отримав ятаган в псіну, чи спіну
показать весь комментарий
Султан краще б мороженку посмоктав з царьком.
показать весь комментарий
Запропонує піти до кабінету..
І дати посмоктати
Канфету класну
Тузік Вкусний
12.12.2025 22:23 Ответить
Оо! Точно!
Я вже навіть назву придумав - "Стамбульський МЕМорандум"...
12.12.2025 22:16 Ответить
ну теперь Малюк с Неижпапой не будут иметь никаких ограничений в ЧМ от Реджепа
показать весь комментарий
Майже 4 роки геноцидної війни пройшло... світовій спільноті реально наболіло страждання мирняка
От що значить коли у Шапітолію нема ні дипломатії ні прогнозування і планування
показать весь комментарий
