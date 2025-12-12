Турция о ударе РФ по гражданскому судну в Одесской области: Необходимо соглашение о предотвращении эскалации в Черном море

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность после российской атаки на гражданское судно турецкой компании, которое было повреждено в порту Черноморск Одесской области.

Заявление опубликовано на сайте турецкого МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Турции на атаку РФ

В МИД отметили, что сегодняшняя атака на порт Черноморск, вследствие которой было повреждено судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, "свидетельствует об обоснованности наших ранее высказанных опасений по поводу распространения войны, продолжающейся в нашем регионе, на Черное море, а также на безопасность и свободу судоходства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган - Путину: Частичное прекращение огня по энергообъектам и портам может привести к миру

По предварительным сообщениям, ни один гражданин Турции не пострадал во время обстрела.

Призыв к предотвращению эскалации войны

Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку турецким гражданам, отметили в МИД страны.

"По этому поводу мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения о прекращении атак на энергетическую и портовую инфраструктуру сторон с целью предотвращения эскалации конфликта в Черном море", - добавили в ведомстве.

Оператор Cenk Denizcilik сообщил, что пострадало судно M/V CENK T, которое курсирует между турецким портом Карасу и Одессой.

Читайте также: Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Напомним, 12 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.