Турция о ударе РФ по гражданскому судну в Одесской области: Необходимо соглашение о предотвращении эскалации в Черном море
Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность после российской атаки на гражданское судно турецкой компании, которое было повреждено в порту Черноморск Одесской области.
Заявление опубликовано на сайте турецкого МИД, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Турции на атаку РФ
В МИД отметили, что сегодняшняя атака на порт Черноморск, вследствие которой было повреждено судно под иностранным флагом, принадлежащее турецкой компании, "свидетельствует об обоснованности наших ранее высказанных опасений по поводу распространения войны, продолжающейся в нашем регионе, на Черное море, а также на безопасность и свободу судоходства".
По предварительным сообщениям, ни один гражданин Турции не пострадал во время обстрела.
Призыв к предотвращению эскалации войны
Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку турецким гражданам, отметили в МИД страны.
"По этому поводу мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости достижения соглашения о прекращении атак на энергетическую и портовую инфраструктуру сторон с целью предотвращения эскалации конфликта в Черном море", - добавили в ведомстве.
- Оператор Cenk Denizcilik сообщил, что пострадало судно M/V CENK T, которое курсирует между турецким портом Карасу и Одессой.
Напомним, 12 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.
Ми таку Потужність чекали віками!!
Знову султанат хоче перевірити як московія тримається угод??? 🧻🧻🧻📝🗒️📃
Я чекаю, що Ердоган закриє прохід Босфору санкційним танкерам.
Якщо не бажає - тоді Україні й далі доведеться ******* порожні танкери на виході з Босфору, бо після проходу вони вимикають АІС і їх вже важко відследіти , а кацапи будуть це використовувати, як привід, щоби бити по всім цивільним суднам в портах України, в тому числі й турецьким.
Чи ви хочете заробляти?
do dupy політику Туреччини.
А от чого держава Турецька пропускає зерно і нафту через ДругоРимСіті.... То це вже натяк на корупцію....
І дати посмоктати
Канфету класну
Тузік Вкусний
Я вже навіть назву придумав - "Стамбульський МЕМорандум"...
От що значить коли у Шапітолію нема ні дипломатії ні прогнозування і планування