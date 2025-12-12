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Новини Обстріл Одеси Атака РФ на цивільні судна
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Росія завдала удару по цивільному судну в порту Чорноморськ, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.

Про це в телеграм повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ атакувала цивільне судно 

"Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні", - заявив глава держави.

атака

Крім цього, Зеленський розповів, що минулої ночі була російська атака на енергетику Одеси.

атака на судно

"Свого часу ми говорили про ситуацію в цьому місті, про людей Одеси з Президентом Трампом", - сказав очільник держави.

атака на судно

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"Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення", - сказав президент.

атака на судно

  • Він додав, що наразі в Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя.

"Так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах нашої Донеччини. І треба, щоб у Москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії", - пілсуиував президент.

атака на судно

атака на судно

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28167) Одеська область (4143) порт (2182) атака (1697) Чорноморськ (67) Одеський район (670)
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Топ коментарі
+13
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12.12.2025 18:51 Відповісти
+5
А судно виявилось турецьким! І що тепер скаже мус*ю Бидлоган?
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12.12.2025 18:47 Відповісти
+2
Відосик на фоні палаючого судна сняти не встиг ? Ще не вечір
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12.12.2025 18:47 Відповісти

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