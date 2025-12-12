Россия нанесла удар по гражданскому судну в порту Черноморск, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.
Об этом в телеграмме сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", - заявил глава государства.
Кроме того, Зеленский рассказал, что минувшей ночью была российская атака на энергетику Одессы.
"В свое время мы говорили о ситуации в этом городе, о людях Одессы с Президентом Трампом", - сказал глава государства.
"Важно, чтобы в таких условиях в мире оставались правильные ориентиры: кто затягивает эту войну и кто пытается ее закончить миром, кто использует баллистику против гражданской жизни и кто наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны. Я благодарю всех в мире, кто старается распространять реальную информацию и кто не позволяет российской пропаганде влиять на политические решения", - сказал президент.
- Он добавил, что в Одессе и Черноморске сейчас делается все для защиты жизни.
"Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донетчины. И надо, чтобы в Москве перестало доминировать желание воевать, а это зависит исключительно от того, как мир реагирует на российские действия", - подитожил президент.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Одессе после звуков взрывов загорелось судно.
https://podrobnosti.ua/2509666-v-odes-pslja-ataki-balstiki-pala-turetske-sudno.html "Подробиці" звернули увагу, що на борту судна розміщені контейнери компанії АКСА (виробника дизельних, бензинових і газових генераторів і електростанцій).
Це вже друге пошкоджене турецьке судно за останній 2 місяці, перший був по танкеру зрідженого газу "ORINDA"в порту м.Кілія (південь Одещини)
Тим часом.
Ердоган закликав Путіна припинити удари по енергетиці й https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/mozhna-dosyagti-progresu-erdogan-zaklikav-putina-pripiniti-udari-po-energetitsi-i-portam.htm портах
Відео пожежі з місця -
https://t.me/odessa_infonews/79449
https://t.me/odessa_infonews/79448