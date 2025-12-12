Россия нанесла удар по гражданскому судну в порту Черноморск, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.

Об этом в телеграмме сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", - заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал, что минувшей ночью была российская атака на энергетику Одессы.

"В свое время мы говорили о ситуации в этом городе, о людях Одессы с Президентом Трампом", - сказал глава государства.

"Важно, чтобы в таких условиях в мире оставались правильные ориентиры: кто затягивает эту войну и кто пытается ее закончить миром, кто использует баллистику против гражданской жизни и кто наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны. Я благодарю всех в мире, кто старается распространять реальную информацию и кто не позволяет российской пропаганде влиять на политические решения", - сказал президент.

Он добавил, что в Одессе и Черноморске сейчас делается все для защиты жизни.

"Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донетчины. И надо, чтобы в Москве перестало доминировать желание воевать, а это зависит исключительно от того, как мир реагирует на российские действия", - подитожил президент.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Одессе после звуков взрывов загорелось судно.

