2 525 10

Россия нанесла удар по гражданскому судну в порту Черноморск, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

судно

Сегодня, 12 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск.

Об этом в телеграмме сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", - заявил глава государства.

атака

Кроме того, Зеленский рассказал, что минувшей ночью была российская атака на энергетику Одессы.

атака на судно

"В свое время мы говорили о ситуации в этом городе, о людях Одессы с Президентом Трампом", - сказал глава государства.

атака на судно

Смотрите также: В Одессе после взрывов загорелось судно: есть травмированный. ФОТО

"Важно, чтобы в таких условиях в мире оставались правильные ориентиры: кто затягивает эту войну и кто пытается ее закончить миром, кто использует баллистику против гражданской жизни и кто наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны. Я благодарю всех в мире, кто старается распространять реальную информацию и кто не позволяет российской пропаганде влиять на политические решения", - сказал президент.

атака на судно

  • Он добавил, что в Одессе и Черноморске сейчас делается все для защиты жизни.

"Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донетчины. И надо, чтобы в Москве перестало доминировать желание воевать, а это зависит исключительно от того, как мир реагирует на российские действия", - подитожил президент.

атака на судно

атака на судно

Что предшествовало?

Читайте также: Рашисты атаковали подстанцию и энергообъект на Одесщине

Автор: 

Зеленский Владимир (22961) Одесская область (4004) порт (756) атака (805) Черноморское (28) Одесский район (369)
+8
12.12.2025 18:51 Ответить
+4
А судно виявилось турецьким! І що тепер скаже мус*ю Бидлоган?
12.12.2025 18:47 Ответить
+2
Відосик на фоні палаючого судна сняти не встиг ? Ще не вечір
12.12.2025 18:47 Ответить
Після відвідування "нуля" сьогодні навіть можна "бахнути" - чуть-чуть!
Зняти стрес...
12.12.2025 18:36 Ответить
Відосик на фоні палаючого судна сняти не встиг ? Ще не вечір
12.12.2025 18:47 Ответить
щас пердоган как даст больно
12.12.2025 18:43 Ответить
А судно виявилось турецьким! І що тепер скаже мус*ю Бидлоган?
12.12.2025 18:47 Ответить
12.12.2025 18:51 Ответить
Судно продовжує палати. Диму стало менше, зате вогонь піднявся на висоту надстройки.
12.12.2025 18:55 Ответить
Все. В Індію на голки тільки залишилось.
12.12.2025 21:02 Ответить
Напис "Cenk RoRo" на судні https://cenkshipping.com/ свідчить, що воно належить Туреччині.
https://podrobnosti.ua/2509666-v-odes-pslja-ataki-balstiki-pala-turetske-sudno.html "Подробиці" звернули увагу, що на борту судна розміщені контейнери компанії АКСА (виробника дизельних, бензинових і газових генераторів і електростанцій).
Це вже друге пошкоджене турецьке судно за останній 2 місяці, перший був по танкеру зрідженого газу "ORINDA"в порту м.Кілія (південь Одещини)

Тим часом.
Ердоган закликав Путіна припинити удари по енергетиці й https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/mozhna-dosyagti-progresu-erdogan-zaklikav-putina-pripiniti-udari-po-energetitsi-i-portam.htm портах
Відео пожежі з місця -
https://t.me/odessa_infonews/79449
https://t.me/odessa_infonews/79448
12.12.2025 19:02 Ответить
цікаво чиє це судно знищили кацапи ?
12.12.2025 19:06 Ответить
это ж каким надо быть долбойобом, чтобы дважды ударить по Турции... )(уйло может разводить страпона, оон, сопливо-слюнявую ес с нато... но наехать на Эрдогана... писдец как ему г0вно в голову *********...
12.12.2025 22:18 Ответить
 
 