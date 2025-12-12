Рашисты атаковали подстанцию и энергообъект на Одесщине
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетике на Одесщине.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Вчастности, была атакована подстанция ДТЭК.
"Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области.
Также под удар попал объект другой энергетической компании", - говорится в сообщении.
На данный момент удалось переподключить 40 тысяч семей через резервные схемы. Еще 90 тысяч временно остаются без света.
Что предшествовало?
- В ночь на 12 декабря российские оккупанты атаковали Одесщину.
- Под ударом - инфраструктура региона. В части Одессы пропало электричество и водоснабжение.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А світло є? Світла нема!!!
По Україні холод, тьма.
Портрет Гундоса на стіні,
Хай гріє вас ці ночі й дні!
11.12.2025
Анатолій Березенський
📢Шановні споживачі! У зв'язку з відсутністю електроенергії на деяких об'єктах «Інфоксводоканалу» тимчасово без водопостачання залишились споживачі ж/м «Лузанівка» (м.Одеса), колишнього ж/м «Котовського» (м.Одеса); м. Південне, с. Ілічанка, с. Корсунці, с. Красносілка, с. Світле, с. Олександрівка, с. Крижанівка, с. Ліски, с. Фонтанка, с. Вапнярка, с. Нова Дофінівка, смт. Чорноморське, с. Змієнкове, с. Григорівка, с. Нові Білярі, с. Булдинка, с. Візирка, с. Білярі, с. Сичавка.
➡️На жаль, через значну потужність високовольтного насосного обладнання використання джерел автономного енергоживлення не є можливим. Після того, як енергетики відновлять централізоване електропостачання, подачу води буде відновлено.
🙏🏻Приносимо вибачення за тимчасові незручності та обставини, які не залежать від філії "https://t.me/infoxvodokanal/1130 Інфоксводоканал".