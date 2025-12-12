Рашисты атаковали подстанцию и энергообъект на Одесщине

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетике на Одесщине.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Вчастности, была атакована подстанция ДТЭК.

"Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области.



Также под удар попал объект другой энергетической компании", - говорится в сообщении.

На данный момент удалось переподключить 40 тысяч семей через резервные схемы. Еще 90 тысяч временно остаются без света.

Что предшествовало?

В ночь на 12 декабря российские оккупанты атаковали Одесщину.

Под ударом - инфраструктура региона. В части Одессы пропало электричество и водоснабжение.

