Украина сегодня круглосуточно импортирует электричество, - Минэнерго
В среду, 10 декабря, Украина в течение суток получает электроэнергию из европейских стран.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Импорт электроэнергии
"Для частичного покрытия дефицита мощности, вызванного российскими обстрелами, в течение суток осуществляется импорт электроэнергии из соседних государств ЕС. Поставки осуществляются каждый час суток", - сказал Колесник.
Он напомнил бизнесу о возможности направленного импорта электричества в объеме более 60%, что должно уберечь предприятия от отключений.
Колесник также отметил, что Украина продолжает получать от партнеров гуманитарные грузы с оборудованием для восстановления энергообъектов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что из-за ночных атак РФ нет электроснабжения в Николаевской и Харьковской областях.
- Также Цензор.НЕТ информировал, что из-за атак РФ есть обесточивание в 3 областях. Действуют аварийные и стабилизационные отключения.
- Утром 9 декабря Цензор.НЕТ информировал, что экстренные отключения света применены в двух областях.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.
- Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
- По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
україна всьо!
нокаут?
чи, до чого кожного дня всі утюги свістять, що нам срака?
готують до капітуляції?