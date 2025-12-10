РУС
Украина сегодня круглосуточно импортирует электричество, - Минэнерго

В среду, 10 декабря, Украина в течение суток получает электроэнергию из европейских стран.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Импорт электроэнергии

"Для частичного покрытия дефицита мощности, вызванного российскими обстрелами, в течение суток осуществляется импорт электроэнергии из соседних государств ЕС. Поставки осуществляются каждый час суток", - сказал Колесник.

Он напомнил бизнесу о возможности направленного импорта электричества в объеме более 60%, что должно уберечь предприятия от отключений.

Колесник также отметил, что Украина продолжает получать от партнеров гуманитарные грузы с оборудованием для восстановления энергообъектов.

Что предшествовало?

  • По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях.

Автор: 

у мене питання!
україна всьо!
нокаут?
чи, до чого кожного дня всі утюги свістять, що нам срака?
готують до капітуляції?
10.12.2025 12:34 Ответить
откуда такие выводы?
10.12.2025 13:00 Ответить
10.12.2025 12:34 Ответить
 
 