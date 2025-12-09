Экстренные отключения света применены в двух областях, - облэнерго

Утром 9 декабря 2025 года в Украине начались аварийные отключения света. Сейчас они применяются в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр облэнерго.

Где уже есть аварийные отключения?

"09 декабря 2025 года с 7:57 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАВ). Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики. Услуга по распределению электрической энергии будет восстановлена после ликвидации аварийной ситуации и получения соответствующих команд от НЭК "УКРЭНЕРГО", - сообщили в Полтаваоблэнерго.

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1 - 5 очередей", - информируют в Сумыоблэнерго.

"В 08:30 в Сумской области введены ГАВ для 6-10 очередей (действуют в полном объеме - в соответствии с командой от НЭК "Укрэнерго")", - добавили позже.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях.

