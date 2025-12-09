Екстрені відключення світла застосовано в двох областях, - обленерго

Зранку 9 грудня 2025 року в Україні почалися аварійні відключення світла. Наразі вони застосовуються у Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обленерго.

Де вже є аварійні відключення?

"09 грудня 2025 року з 7:57 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "УКРЕНЕРГО", - повідомили в Полтаваобленерго.

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1 - 5 черг", - інформують у Сумиобленерго.

"О 08:30 на Сумщині введено ГАВ для 6-10 черг (діють у повному обсязі - відповідно до команди з НЕК "Укренерго")", - додали згодом.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Також читайте: У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до двох третин споживачів одночасно, – "Укренерго"

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для покращення ситуації зі світлом після атаки РФ знадобляться тижні, - "Укренерго"