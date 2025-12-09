Екстрені відключення світла застосовано в двох областях, - обленерго
Зранку 9 грудня 2025 року в Україні почалися аварійні відключення світла. Наразі вони застосовуються у Полтавській та Сумській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр обленерго.
Де вже є аварійні відключення?
"09 грудня 2025 року з 7:57 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "УКРЕНЕРГО", - повідомили в Полтаваобленерго.
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1 - 5 черг", - інформують у Сумиобленерго.
"О 08:30 на Сумщині введено ГАВ для 6-10 черг (діють у повному обсязі - відповідно до команди з НЕК "Укренерго")", - додали згодом.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.
- Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
- За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.
Будь ласка, зачекайте...
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