РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11436 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
656 2

Из-за атак РФ есть обесточивания в 3 областях. Действуют аварийные и стабилизационные отключения, - Минэнерго

Энергетика под ударом РФ

В результате вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отключение света

Как отмечается, в Полтавской, Сумской и Харьковской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за атак на энергетику в 5 областях отключено электричество, действуют почасовые отключения, - Минэнерго

Что предшествовало?

  • Утром 9 декабря Цензор.НЕТ информировал, что экстренные отключения света применены в двух областях.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.
  • Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
  • По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях.

Читайте также: Из-за аварийного отключения Краматорск остался без света

Автор: 

энергетика (2892) Минэнерго (469) отключение света (554)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знестирумлення, знеструмлення, графіки подачі світла, аваріійні відключення... Українці - це та країна мрій, про яку вам обіцяло зелене мародерне створіння? Якби його патрнери і друзі не покрали мільярди, які виділили з бюджету і допомоги партнерів на побудову укріплень енергосистеми - то ми б точн6о були зі світлом. А якби у 2019 році не скоїли помилку і вибрали Порошенка, то і повномасшабного нападу не булог. Нікому було розміновувати Чонгар, відводити наші війська і знищувати ракетні програми. Навпаки, ми б це потроїли. Були б нові ракети, нові, наші системи ППО.
Як там "Ротердам+"? Кожен дебіл з 2019 року кричав про ту схему і звинувачував Порошенка. Вибрали, виправили, задоволені???
показать весь комментарий
09.12.2025 10:02 Ответить
Внаслідок обстрілів по ТАЄМНИЧІЙ енергетичній інфраструктурі по всій країні клацають світлом
показать весь комментарий
09.12.2025 10:27 Ответить
 
 