РУС
Более 5 тыс. семей на Запорожье снова с электричеством: восстановлена поврежденная россиянами линия

свет в Запорожской области

Более 5 тысяч семей в Запорожской области снова с электричеством: энергетики ночью подключили абонентов, оставшихся без тока в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Линию восстановили

По его словам, линия электроснабжения, которая была обесточена из-за обстрела россиян, восстановлена. 5200 потребителей снова с электричеством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве областей, - "Укрэнерго"

"Искренняя благодарность энергетикам - вы возвращаете свет в дома и надежду в сердца людей", - добавил глава области.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за атак РФ есть отключение электроэнергии в 3 областях. Действуют аварийные и стабилизационные отключения.
  • Утром 9 декабря Цензор.НЕТ информировал, что экстренные отключения света применены в двух областях.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.
  • Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
  • По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - на Черниговщине и Донетчине.

Читайте также: Из-за аварийного отключения Краматорск остался без света

Автор: 

энергетика (2897) Запорожская область (3871)
Це звіт кацапам,запрошення для нових обстрілів,нахрена таке оприлюднювати,невже не можна зробити і мовчати?
10.12.2025 07:13 Ответить
Спасибо тем, кто "лазит по столбам"! Спасибо рабочим аварийных бригад! А не пиСтюкам, которые новость озвучивают!
10.12.2025 09:01 Ответить
Та ви шо??? Треба ж зразу кацапам доповісти? Без балаканини скучно, двіжухи нема? Дебіли...
10.12.2025 09:25 Ответить
 
 