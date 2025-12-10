Более 5 тыс. семей на Запорожье снова с электричеством: восстановлена поврежденная россиянами линия
Более 5 тысяч семей в Запорожской области снова с электричеством: энергетики ночью подключили абонентов, оставшихся без тока в результате вражеской атаки.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Линию восстановили
По его словам, линия электроснабжения, которая была обесточена из-за обстрела россиян, восстановлена. 5200 потребителей снова с электричеством.
"Искренняя благодарность энергетикам - вы возвращаете свет в дома и надежду в сердца людей", - добавил глава области.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за атак РФ есть отключение электроэнергии в 3 областях. Действуют аварийные и стабилизационные отключения.
- Утром 9 декабря Цензор.НЕТ информировал, что экстренные отключения света применены в двух областях.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.
- Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
- По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - на Черниговщине и Донетчине.
