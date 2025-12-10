Более 5 тыс. семей на Запорожье снова с электричеством: восстановлена поврежденная россиянами линия

Более 5 тысяч семей в Запорожской области снова с электричеством: энергетики ночью подключили абонентов, оставшихся без тока в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Линию восстановили

По его словам, линия электроснабжения, которая была обесточена из-за обстрела россиян, восстановлена. 5200 потребителей снова с электричеством.

"Искренняя благодарность энергетикам - вы возвращаете свет в дома и надежду в сердца людей", - добавил глава области.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за атак РФ есть отключение электроэнергии в 3 областях. Действуют аварийные и стабилизационные отключения.

Утром 9 декабря Цензор.НЕТ информировал, что экстренные отключения света применены в двух областях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - на Черниговщине и Донетчине.

