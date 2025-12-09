Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве областей, - "Укрэнерго"
В настоящее время в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
В чем причина?
Как отмечается, причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона", - добавили в "Укрэнерго".
Что предшествовало?
- Утром 9 декабря Цензор.НЕТ информировал, что экстренные отключения света применены в двух областях.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской и Черниговской областях.
- Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
- По данным "Укрэнерго", самая сложная энергоситуация после ночных ударов - в Черниговской и Донецкой областях.
