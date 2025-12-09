Аварійні відключення електроенергії запроваджено у більшості областей, - "Укренерго"

Наразі у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

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У чому причина?

Як зазначається, причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - додали в "Укренерго".

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Що передувало?

Зранку 9 грудня Цензор.НЕТ інформував, що екстрені відключення світла застосовано в двох областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.

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