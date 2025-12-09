УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9922 відвідувача онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці
3 445 14

Аварійні відключення електроенергії запроваджено у більшості областей, - "Укренерго"

світло

Наразі у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У чому причина?

Як зазначається, причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - додали в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через атаки на енергетику є знеструмлення у 5 областях, діють погодинні відключення, - Міненерго

Що передувало?

  • Зранку 9 грудня Цензор.НЕТ інформував, що екстрені відключення світла застосовано в двох областях.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.
  • Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
  • За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.

Також читайте: Через аварійне відключення Краматорськ залишився без світла

Автор: 

енергетика (3863) Укренерго (2967) відключення світла (1689)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
"бояришник" закінчився чи ломка?
показати весь коментар
09.12.2025 16:08 Відповісти
+1
ПЗДЦ! А у депутатів і їх свинячих родинах? Чи там крадені у наших бійців, гумонітарні генератори?
Щиро бажаю 73% ********* взчти на себе ці турботи без світла. Нв 23%, нам хватить. Суки зелені!
показати весь коментар
09.12.2025 15:27 Відповісти
+1
То напишіть скаргу ***** на наших депутатів з родинами, а також на 73%, нехай введе війська.
показати весь коментар
09.12.2025 15:35 Відповісти

Завантаження...

 
 