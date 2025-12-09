Аварійні відключення електроенергії запроваджено у більшості областей, - "Укренерго"
Наразі у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
У чому причина?
Як зазначається, причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - додали в "Укренерго".
Що передувало?
- Зранку 9 грудня Цензор.НЕТ інформував, що екстрені відключення світла застосовано в двох областях.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.
- Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
- За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.
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Щиро бажаю 73% ********* взчти на себе ці турботи без світла. Нв 23%, нам хватить. Суки зелені!