Понад 5 тис. родин на Запоріжжі знову зі світлом: відновлено пошкоджену росіянами лінію
Понад 5 тисяч родин у Запорізькій області знову зі світлом: енергетики вночі заживили абонентів, знеструмлених внаслідок ворожої атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Лінію відновили
За його словами, лінія електропостачання, яка була знеструмлена через обстіл росіян, відновлена. 5200 споживачів знову зі світлом.
"Щира вдячність енергетикам - ви повертаєте світло в оселі і надію в серця людей", - додав очільник області.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через атаки РФ є знеструмлення в 3 областях. Діють аварійні та стабілізаційні відключення.
- Зранку 9 грудня Цензор.НЕТ інформував, що екстрені відключення світла застосовано в двох областях.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.
- Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
- За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.
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