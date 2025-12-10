Понад 5 тис. родин на Запоріжжі знову зі світлом: відновлено пошкоджену росіянами лінію

Понад 5 тисяч родин у Запорізькій області знову зі світлом: енергетики вночі заживили абонентів, знеструмлених внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Лінію відновили

За його словами, лінія електропостачання, яка була знеструмлена через обстіл росіян, відновлена. 5200 споживачів знову зі світлом.

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"Щира вдячність енергетикам - ви повертаєте світло в оселі і надію в серця людей", - додав очільник області.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через атаки РФ є знеструмлення в 3 областях. Діють аварійні та стабілізаційні відключення.

Зранку 9 грудня Цензор.НЕТ інформував, що екстрені відключення світла застосовано в двох областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.

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