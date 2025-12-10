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Новини Удари по енергетиці
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Україна сьогодні цілодобово імпортує електрику, - Міненерго

електрика,електроенергія,леп,світло

У середу, 10 грудня, Україна протягом усієї доби отримує електроенергію з європейських країн.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Імпорт електроенергії

"Для часткового покриття дефіциту потужності, спричиненого російськими обстрілами, упродовж цієї доби здійснюється імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС. Постачання здійснюється у кожній годині доби", - сказав Колісник.

Він нагадав бізнесу про можливість направленого імпорту електрики в обсязі понад 60%, що має вберегти підприємства від відключень.

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Колісник також зазначив, що Україна продовжує отримувати від партнерів гуманітарні вантажі із обладнанням для відновлення енергооб'єктів.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що через нічні атаки РФ електропостачання немає на Миколаївщині та Харківщині.
  • Також Цензор.НЕТ інформував, що через атаки РФ є знеструмлення в 3 областях. Діють аварійні та стабілізаційні відключення.
  • Зранку 9 грудня Цензор.НЕТ інформував, що екстрені відключення світла застосовано в двох областях.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.
  • Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
  • За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.

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імпорт (2954) енергетика (3863) Міненерго (1705)
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Топ коментарі
+7
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10.12.2025 12:34 Відповісти
+2
чому не пишуть яка вартість імпорту?

ахмєтушка присосався?
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10.12.2025 13:30 Відповісти
+2
Вже три дня тільки в румунію невеликий перетік, все решта експорт, енергосистема ЄС відкрита, для кого ця клоунада
https://transparency.entsoe.eu/transmission/physicalFlows?appState=%7B%22sa%22%3A%5B%22CTY%7C10Y1001C--00003F%22%5D%2C%22st%22%3A%22CTY%22%2C%22mm%22%3Atrue%2C%22ma%22%3Afalse%2C%22sp%22%3A%22HALF%22%2C%22dt%22%3A%22CHART%22%2C%22df%22%3A%222025-12-09%22%2C%22tz%22%3A%22CET%22%7D
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10.12.2025 13:38 Відповісти

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