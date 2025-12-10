Україна сьогодні цілодобово імпортує електрику, - Міненерго

У середу, 10 грудня, Україна протягом усієї доби отримує електроенергію з європейських країн.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Імпорт електроенергії

"Для часткового покриття дефіциту потужності, спричиненого російськими обстрілами, упродовж цієї доби здійснюється імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС. Постачання здійснюється у кожній годині доби", - сказав Колісник.

Він нагадав бізнесу про можливість направленого імпорту електрики в обсязі понад 60%, що має вберегти підприємства від відключень.

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Колісник також зазначив, що Україна продовжує отримувати від партнерів гуманітарні вантажі із обладнанням для відновлення енергооб'єктів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через нічні атаки РФ електропостачання немає на Миколаївщині та Харківщині.

Також Цензор.НЕТ інформував, що через атаки РФ є знеструмлення в 3 областях. Діють аварійні та стабілізаційні відключення.

Зранку 9 грудня Цензор.НЕТ інформував, що екстрені відключення світла застосовано в двох областях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині та Чернігівщині.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

За даними "Укренерго", найскладніша енергоситуація після нічних ударів - на Чернігівщині та Донеччині.

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