Рашисти атакували підстанцію та енергооб’єкт в Одеській області
Російські окупанти вкотре завдали удару по енергетиці в Одеській області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було атаковано підстанцію ДТЕК.
"Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області.
Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії", - йдеться в повідомленні.
Наразі вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла.
Що передувало?
- У ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Одеську область.
- Під ударом - інфраструктура регіону. У частині Одеси зникло світло та водопостачання.
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