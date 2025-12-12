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Новини Удари по енергетиці
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Рашисти атакували підстанцію та енергооб’єкт в Одеській області

Росіяни вдарили по енергетиці Одеської області

Російські окупанти вкотре завдали удару по енергетиці в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було атаковано підстанцію ДТЕК.

"Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області.

Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії", - йдеться в повідомленні.

Наразі вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла.

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Що передувало?

  • У ніч на 12 грудня російські окупанти атакували Одеську область.
  • Під ударом - інфраструктура регіону. У частині Одеси зникло світло та водопостачання.

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обстріл (34673) Одеська область (4143) енергетика (3870) ДТЕК (2064)
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