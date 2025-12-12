Нічний удар по Одесі: окупанти знову б’ють по інфраструктурі
У ніч проти 12 грудня російські загарбники вдарили по Одесі безпілотниками. У місті пошкоджено інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне", - йдеться в повідомленні.
За інформацією кореспондентів "Суспільного", в Одесі вночі пролунала серія вибухів та виникли пожежі.
Атаки на Одесу з початку грудня
У ніч проти 4 грудня російські загарбники вкотре атакували Одесу. У місті була пошкоджена інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. За попередніми даними постраждало 7 осіб.
Внаслідок атаки не працював громадський транспорт.
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