Нічний удар по Одесі: окупанти знову б’ють по інфраструктурі

У ніч проти 12 грудня російські загарбники вдарили по Одесі безпілотниками. У місті пошкоджено інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

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"Одеса зазнала чергової ворожої атаки. Постраждала інфраструктура. У частині міста зникло світло та водопостачання. Інформація про постраждалих на цю хвилину відсутня. Це головне", - йдеться в повідомленні.

За інформацією кореспондентів "Суспільного", в Одесі вночі пролунала серія вибухів та виникли пожежі.

Атаки на Одесу з початку грудня

У ніч проти 4 грудня російські загарбники вкотре атакували Одесу. У місті була пошкоджена інфраструктура, житлові будинки та автомобілі. За попередніми даними постраждало 7 осіб.

Внаслідок атаки не працював громадський транспорт.

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