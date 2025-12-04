Вибух у багатоповерхівці Одеси: чоловік підірвав 2 гранати під час сімейної сварки

В Одесі під час сімейної сварки чоловік використав два боєприпаси, попередньо, гранати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції Одеської області.

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Що відомо про інцидент

Подія трапилася 3 грудня в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого у Пересипському районі Одеси.

"Наразі попередньо встановлено, що між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній застосував два боєприпаси, якими, попередньо, є гранати. Подружжя дістало тілесні ушкодження і було госпіталізоване", - повідомляє поліція.

Слідчі відкрили дві справи за ознаками замаху на умисне вбивство та незаконного поводження з боєприпасами.

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