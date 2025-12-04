Вибух у багатоповерхівці Одеси: чоловік підірвав 2 гранати під час сімейної сварки
В Одесі під час сімейної сварки чоловік використав два боєприпаси, попередньо, гранати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції Одеської області.
Що відомо про інцидент
Подія трапилася 3 грудня в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого у Пересипському районі Одеси.
"Наразі попередньо встановлено, що між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній застосував два боєприпаси, якими, попередньо, є гранати. Подружжя дістало тілесні ушкодження і було госпіталізоване", - повідомляє поліція.
Слідчі відкрили дві справи за ознаками замаху на умисне вбивство та незаконного поводження з боєприпасами.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що 3 грудня, в одній із квартир багатоповерхівки у Пересипському районі Одеси стався вибух. Поліцейські працюють на місці події.
Топ коментарі
+4 Yriii Yriii #538882
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+4 Вадимир Каракай #398922
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+4 Олександр Іванович Паламарчук
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