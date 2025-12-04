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Новини Підрив гранати Вибух у багатоповерхівці в Одесі
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Вибух у багатоповерхівці Одеси: чоловік підірвав 2 гранати під час сімейної сварки

вибух в Одесі

В Одесі під час сімейної сварки чоловік використав два боєприпаси, попередньо, гранати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції Одеської області.

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Що відомо про інцидент

Подія трапилася 3 грудня в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого у Пересипському районі Одеси.

"Наразі попередньо встановлено, що між 34-річною жінкою та її 44-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній застосував два боєприпаси, якими, попередньо, є гранати. Подружжя дістало тілесні ушкодження і було госпіталізоване", - повідомляє поліція.

Слідчі відкрили дві справи за ознаками замаху на умисне вбивство та незаконного поводження з боєприпасами.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що 3 грудня, в одній із квартир багатоповерхівки у Пересипському районі Одеси стався вибух. Поліцейські працюють на місці події.

Автор: 

граната (849) Одеса (5860) Одеська область (4121) Одеський район (656)
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Топ коментарі
+4
" Сама намазана, прокурена... Гляди, дождешься у меня! "
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04.12.2025 18:18 Відповісти
+4
Зараз хоплофоби тут розкажуть...
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04.12.2025 18:24 Відповісти
+4
Ехо війни
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04.12.2025 18:26 Відповісти
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Спочатку борщ був недосолений! А потім пересолила...
Цікаво, хто кому першому в лікарні домашнього борщу принесе! ?
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04.12.2025 18:18 Відповісти
" Сама намазана, прокурена... Гляди, дождешься у меня! "
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04.12.2025 18:18 Відповісти
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04.12.2025 18:22 Відповісти
Семенович завжди актуальний.
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04.12.2025 18:27 Відповісти
Чого так слабо? - використав би весь арсенал - в"їбав би по жінці з гранатомета
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04.12.2025 18:20 Відповісти
... Джавелін тримав для сусіда, коли ще раз прийде!
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04.12.2025 18:23 Відповісти
Зараз хоплофоби тут розкажуть...
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04.12.2025 18:24 Відповісти
краще мати два автомати - але незрозуміло де зберігати ключі....
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04.12.2025 18:25 Відповісти
Ехо війни
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04.12.2025 18:26 Відповісти
Через таких мавп людям нема спокою. Краще було пару рашистів підірвати, так ні - на жінку з гранатою. Дегенерат і більше додати нема чого
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04.12.2025 18:26 Відповісти
А може гірше, москаль
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04.12.2025 18:53 Відповісти
Я тільки не зрозумів дві гранати, в квартирі і тільки поранення. Даже друга-контрольна, не спрацювала. Мабуть з гранатами щось не те. Треба перевірити, бо на фронті такі не потрібні
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04.12.2025 18:52 Відповісти
Граната це є дуже вагомий аргумент під час сімейної сварки...нема чим крити
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04.12.2025 19:04 Відповісти
А в старые добрык времена только посуду били и морды..
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04.12.2025 19:10 Відповісти
Могутні США з мільярдними бюджетами на психологів та патронаж травмованих не впоралися навіть з мізерними (у зрівнянні з Україною) наслідками Вьєьнамської компанії.... Боже бережи Україну...
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04.12.2025 19:39 Відповісти
Тут до кінця не зрозуміло, чи однієї гранати не вистачило, чи друга граната була у відповідь?
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04.12.2025 20:45 Відповісти
 
 