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Новини Фото Детонація вибухонебезпечних предметів Підрив гранати
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Чоловік незаконно придбав гранату та приніс додому на Прикарпатті: через детонацію загинув його брат та вітчим. ФОТОрепортаж

У селі Угорники на Прикарпатті 21 листопада стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинули 13-річний хлопець та його вітчим.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

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На Прикарпатті загинули підліток і вітчим через вибух гранати

За даними правоохоронців, вибух пролунав близько 20:46. Підліток загинув на місці, а його вітчим був госпіталізований із тяжкими травмами, але через кілька днів помер у медзакладі.

Поліція встановила та затримала 24-річного чоловіка, який незаконно придбав і зберігав гранату Ф-1 у місці свого проживання. "Молодший брат знайшов боєприпас та привів його у дію", - зазначили правоохоронці.

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нацпол
нацпол

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до збуту вибухонебезпечних предметів.

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Автор: 

граната (848) Івано-Франківська область (1050)
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Топ коментарі
+8
А що, можна законно купити гранату? Заоловки агінь прям
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26.11.2025 11:47 Відповісти
+6
Довбоїб!
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26.11.2025 12:03 Відповісти
+3
Ви самі доб'єте самі себе!
Це сподівання "боневтіка".
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26.11.2025 12:50 Відповісти
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А що, можна законно купити гранату? Заоловки агінь прям
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26.11.2025 11:47 Відповісти
В країні, де законним обов'язком є сплата податків з незаконної діяльності? Чому б і ні)
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26.11.2025 11:54 Відповісти
У воєнторзі 🤡
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26.11.2025 12:01 Відповісти
азіров, ти?
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26.11.2025 13:35 Відповісти
нє!
ну, вітчим то *******!
але ж брат....
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26.11.2025 11:52 Відповісти
Вітчима теж жаль, а якщо би тещу, тоді виправдали
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26.11.2025 12:49 Відповісти
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26.11.2025 13:37 Відповісти
Довбоїб!
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26.11.2025 12:03 Відповісти
кріза мінет, але папіздже!
невмеруічя азіровщіна...
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26.11.2025 12:56 Відповісти
Дівчинка в полі ґранату знайшла.

Що то? - спитала у татка вона.

Смикни кілечко, - їй татко сказав.

Довго метеликом бантик літав.

Діти до школи принесли фугас,

Вибух лиш трішечки школу потряс.

Школа стоїть, а з дітей лиш лайно.

Довго сміялись над тим в РВНО.

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26.11.2025 12:06 Відповісти
Вони з нас знущаються!!!
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26.11.2025 12:46 Відповісти
Вони це: зє-влада
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26.11.2025 12:48 Відповісти
Невже і до вас добралися
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26.11.2025 12:50 Відповісти
Ви самі доб'єте самі себе!
Це сподівання "боневтіка".
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26.11.2025 12:50 Відповісти
ну "бовтікам" видніше
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26.11.2025 14:13 Відповісти
То ухилянт оборонявся від наступу тцк😵‍💫
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26.11.2025 12:54 Відповісти
- Дедушка в поле гранату нашёл
-дедушка к школе пошёл
-дёрнул колечко и бросил в окно
-дедушка старый, ему всё равно!
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26.11.2025 13:54 Відповісти
Мабуть отчим за іпав
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26.11.2025 13:58 Відповісти
 
 