Чоловік незаконно придбав гранату та приніс додому на Прикарпатті: через детонацію загинув його брат та вітчим. ФОТОрепортаж
У селі Угорники на Прикарпатті 21 листопада стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинули 13-річний хлопець та його вітчим.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, вибух пролунав близько 20:46. Підліток загинув на місці, а його вітчим був госпіталізований із тяжкими травмами, але через кілька днів помер у медзакладі.
Поліція встановила та затримала 24-річного чоловіка, який незаконно придбав і зберігав гранату Ф-1 у місці свого проживання. "Молодший брат знайшов боєприпас та привів його у дію", - зазначили правоохоронці.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до збуту вибухонебезпечних предметів.
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ну, вітчим то *******!
але ж брат....
невмеруічя азіровщіна...
Що то? - спитала у татка вона.
Смикни кілечко, - їй татко сказав.
Довго метеликом бантик літав.
Діти до школи принесли фугас,
Вибух лиш трішечки школу потряс.
Школа стоїть, а з дітей лиш лайно.
Довго сміялись над тим в РВНО.
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Це сподівання "боневтіка".
-дедушка к школе пошёл
-дёрнул колечко и бросил в окно
-дедушка старый, ему всё равно!