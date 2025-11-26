Чоловік незаконно придбав гранату та приніс додому на Прикарпатті: через детонацію загинув його брат та вітчим. ФОТОрепортаж

У селі Угорники на Прикарпатті 21 листопада стався вибух у приватному будинку, внаслідок якого загинули 13-річний хлопець та його вітчим.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

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За даними правоохоронців, вибух пролунав близько 20:46. Підліток загинув на місці, а його вітчим був госпіталізований із тяжкими травмами, але через кілька днів помер у медзакладі.

Поліція встановила та затримала 24-річного чоловіка, який незаконно придбав і зберігав гранату Ф-1 у місці свого проживання. "Молодший брат знайшов боєприпас та привів його у дію", - зазначили правоохоронці.

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Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до збуту вибухонебезпечних предметів.

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