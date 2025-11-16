Водій легковика підірвав гранату під час спілкування з поліцією на Львівщині. ФОТОрепортаж

У місті Рудки на Львівщині водій легковика підірвав гранату під час спілкування з патрульними, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався сьогодні близько 18:00.

За даними поліції Львівської області, правоохоронці сектору реагування зупинили автомобіль Alfa Romeo, яким керував 37-річний мешканець одного із сіл Самбірського району.

Під час розмови з поліцейськими чоловік раптово дістав гранату та підірвав її біля автомобіля.

Внаслідок вибуху водій отримав поранення та був госпіталізований. Поліцейські не постраждали. Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту, триває слідство.

