Водій легковика підірвав гранату під час спілкування з поліцією на Львівщині. ФОТОрепортаж
У місті Рудки на Львівщині водій легковика підірвав гранату під час спілкування з патрульними, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався сьогодні близько 18:00.
За даними поліції Львівської області, правоохоронці сектору реагування зупинили автомобіль Alfa Romeo, яким керував 37-річний мешканець одного із сіл Самбірського району.
Під час розмови з поліцейськими чоловік раптово дістав гранату та підірвав її біля автомобіля.
Внаслідок вибуху водій отримав поранення та був госпіталізований. Поліцейські не постраждали. Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту, триває слідство.
фєєрічєскій .......... !!!!!
Зверніться з офіційним запитом у поліцію. Через 30 днів отримаєте відповідь. Мабуть.
Мій вірний друг Василь схопив гранату і вигуком: "Я людина в статусі людини" кинувся на тцкашників.
І нас залишилось двоє: я і бусик з тцкашниками.