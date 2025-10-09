Чоловік вдарив ножем патрульного полціянта під час затримання на Рівненщині. ФОТО

Житель міста Вараш, що на Рівненщині, вдарив ножем патрульного поліцейського під час затримання. Правоохоронці у відповідь на дії дебошира застосували вогнепальну табельну зброю.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

"Пізно ввечері 8 жовтня до поліції у Вараші надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік порушує громадський порядок, поводиться зухвало та чіпляється до людей, розмахуючи ножем. На місці події патрульні встановили, що дебошир – варашівець, раніше судимий за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, який нині перебуває на іспитовому терміні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на вимоги правоохоронців припинити свої протиправні дії чоловік не реагував і продовжував агресувати. Тоді патрульні застосували до порушника спецзасоби.

Під час затримання чоловік вдарив ножем у голову та спину одного з поліцейських, а ті, у відповідь, застосували вогнепальну табельну зброю, вистріливши двічі у ногу зловмисника.

І агресивного чоловіка, і патрульного поліцейського доставили до лікарні, наразі стан здоров’я в обох осіб задовільний.

Нападнику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

