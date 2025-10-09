Чоловік вдарив ножем патрульного полціянта під час затримання на Рівненщині. ФОТО
Житель міста Вараш, що на Рівненщині, вдарив ножем патрульного поліцейського під час затримання. Правоохоронці у відповідь на дії дебошира застосували вогнепальну табельну зброю.
Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Пізно ввечері 8 жовтня до поліції у Вараші надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік порушує громадський порядок, поводиться зухвало та чіпляється до людей, розмахуючи ножем. На місці події патрульні встановили, що дебошир – варашівець, раніше судимий за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, який нині перебуває на іспитовому терміні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на вимоги правоохоронців припинити свої протиправні дії чоловік не реагував і продовжував агресувати. Тоді патрульні застосували до порушника спецзасоби.
Під час затримання чоловік вдарив ножем у голову та спину одного з поліцейських, а ті, у відповідь, застосували вогнепальну табельну зброю, вистріливши двічі у ногу зловмисника.
І агресивного чоловіка, і патрульного поліцейського доставили до лікарні, наразі стан здоров’я в обох осіб задовільний.
Нападнику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
ще раз!
мєнти виїжджають на місце правопорушення, де якийсь дебіл, озброєний ножем погрожує життю громадян?
і знаючи це, мєнт отримує поранення від саме цього неадеквата саме цим ножем?
я все правильно зрозумів?
україна приречена!!!
країною керують дегенерати!
спокій громадян забезпечують імбецили!!!
Ізраїль наречений?
країною керують дегенерати?
США У Х'юстоні (Техас) загинув 11-річний хлопчик, у якого вистрілив житель міста після того, як дитина зателефонувала у двері його будинку і втекла.
США обречений?
країною керують дегенерати?
продовжувати?
де спокій громадян забезпечують НЕ імбецили ???
Це за баром ? Чи перед баром?