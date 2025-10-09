УКР
2 601 24

Чоловік вдарив ножем патрульного полціянта під час затримання на Рівненщині. ФОТО

Житель міста Вараш, що на Рівненщині, вдарив ножем патрульного поліцейського під час затримання. Правоохоронці у відповідь на дії дебошира застосували вогнепальну табельну зброю.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 8 жовтня до поліції у Вараші надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік порушує громадський порядок, поводиться зухвало та чіпляється до людей, розмахуючи ножем. На місці події патрульні встановили, що дебошир – варашівець, раніше судимий за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, який нині перебуває на іспитовому терміні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на вимоги правоохоронців припинити свої протиправні дії чоловік не реагував і продовжував агресувати. Тоді патрульні застосували до порушника спецзасоби.

У Вараші чоловік напав з ножем на поліціянта

Під час затримання чоловік вдарив ножем у голову та спину одного з поліцейських, а ті, у відповідь, застосували вогнепальну табельну зброю, вистріливши двічі у ногу зловмисника.

І агресивного чоловіка, і патрульного поліцейського доставили до лікарні, наразі стан здоров’я в обох осіб задовільний.

Нападнику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

У Вараші чоловік напав з ножем на поліціянта

напад (1165) прокуратура (3759) патрульна поліція (1450) Рівненська область (1234) Вараш (3)
Топ коментарі
+5
Пусть бы в Америке ножиком помахал. Минуты две б возможно ещё прожил
09.10.2025 17:40 Відповісти
+5
Чекаю відео із бодікамер - не все там може бути "так просто"
09.10.2025 17:42 Відповісти
+4
Звісно, відео з боді камери не буде.
09.10.2025 18:17 Відповісти
Шановні, спокійно. Це не про те, про що ви одразу подумали.
09.10.2025 17:40 Відповісти
Ми одразу подумали про євреїв, які знущаються з України. То це точно не воно?
09.10.2025 17:49 Відповісти
כמובן, זו דעה שגויה
09.10.2025 18:05 Відповісти
אזוקנוואי
09.10.2025 18:18 Відповісти
Звідки така впевненість? Відморозок з ножем це типовий ухилянт, СЗЧшник чи дезертир, який русню сциться, а в тилу серед жінок та дітей вдає з себе рембо
09.10.2025 18:15 Відповісти
О, медикиня з 92-ої ОШБ тут як тут
09.10.2025 18:32 Відповісти
О, і ухилянт одразу вискочив свого відмазувати!
09.10.2025 19:06 Відповісти
Пусть бы в Америке ножиком помахал. Минуты две б возможно ещё прожил
09.10.2025 17:40 Відповісти
Власне так.В ногу можна стріляти коли агресивно,але без зброї просто йде на копа.Але коли вже з ножем - то тільки в голову або серце...
09.10.2025 17:44 Відповісти
Звичайно, він ж білий.
09.10.2025 17:45 Відповісти
але нашу дівчинку встигла чорножопа мавпа зарізати
09.10.2025 18:17 Відповісти
Не все так просто в Америці як вам здається.
https://www.youtube.com/watch?v=GF3G9sojl2Q Дивіться реальне життя.
09.10.2025 19:07 Відповісти
Чекаю відео із бодікамер - не все там може бути "так просто"
09.10.2025 17:42 Відповісти
О!!! Я вас вспомнил. Вы требовали, для домашнего архива, 4 видео с бодикамер ТЦК. Как отримали?
09.10.2025 18:07 Відповісти
Отримав, але якість "Зерро" і скомпанована а не непреривна !!! Надішліть оригінал....
09.10.2025 18:12 Відповісти
Це воно зі скіфом хижаком на людей кидалося?

09.10.2025 17:50 Відповісти
https://youtu.be/bommBV-22ww
09.10.2025 17:52 Відповісти
https://rozetka.com.ua/ua/rztk_kdb58/p352174983/
09.10.2025 18:48 Відповісти
надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік порушує громадський порядок, поводиться зухвало та чіпляється до людей, ********** ножем

ще раз!
мєнти виїжджають на місце правопорушення, де якийсь дебіл, озброєний ножем погрожує життю громадян?
і знаючи це, мєнт отримує поранення від саме цього неадеквата саме цим ножем?
я все правильно зрозумів?
україна приречена!!!
країною керують дегенерати!
спокій громадян забезпечують імбецили!!!
09.10.2025 17:54 Відповісти
Ізраїль ... атракціон «Автодром» ... дитина вступила на наелектризовану підлогу, його вдарило струмом, і він закричав від болю ... далі лікарня парамедики . Батьки стверджують, що обслуговуючий персонал не надав жодної допомоги, а навпаки, поставився до ситуації несерйозно і навіть сміявся, сміялися всі гості

Ізраїль наречений?
країною керують дегенерати?

США У Х'юстоні (Техас) загинув 11-річний хлопчик, у якого вистрілив житель міста після того, як дитина зателефонувала у двері його будинку і втекла.
США обречений?
країною керують дегенерати?
продовжувати?
де спокій громадян забезпечують НЕ імбецили ???
09.10.2025 18:14 Відповісти
Не за баром ...
Це за баром ? Чи перед баром?
09.10.2025 18:28 Відповісти
НЕ все так однозначно. Якщо суд випустив підозрюваного на іспитовий термін за тяжкі тілесні то може злочинець є законослухняний хлоп. Погано шо ніж під ребра не отримав суддя з прокурором які вирішили що тяжкі тілесні ушкодження не є серйозним злочином
09.10.2025 18:16 Відповісти
Звісно, відео з боді камери не буде.
09.10.2025 18:17 Відповісти
"...всю свою жизнь он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. Он не выдержал этого противоречия и умер."
09.10.2025 18:54 Відповісти
 
 