У Києві заборонили рух Подільським мостом з правого берегу на лівий під час повітряних тривог

Подільський міст. У КМДА розповіли про подальші роботи

У Києві відсьогодні, з 20 жовтня, обмежили рух Подільським мостовим переходом із правого берега річки Дніпро на лівий під час повітряних тривог.

Як повідомили в Патрульній поліції, для безпеки громадян до перекриття будуть залучені екіпажі Патрульної поліції.

"Закликаємо водіїв поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів руху, дотримуватися правил дорожнього руху та режиму під час комендантської години", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. З 1 грудня 2024 року Подільський міст у Києві відкрили для легкових автомобілів. У серпні 2025 року відкрили рух усіма смугами.

Як повідомлялося, з 21 березня наземний громадський транспорт у Києві припинив зупинятися під час повітряної тривоги: після висадки охочих біля найближчого укриття автобуси, тролейбуси та трамваї продовжують рух за маршрутом.

При цьому Київський метрополітен обмежує рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги.

