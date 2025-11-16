РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8105 посетителей онлайн
Новости Фото Подрыв гранаты
10 540 41

Водитель легковушки взорвал гранату во время общения с полицией на Львовщине

На Львовщине мужчина взорвал гранату после совершения ДТП

В городе Рудки Львовской области водитель легковушки взорвал гранату во время общения с патрульными, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел сегодня около 18:00.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным полиции Львовской области, правоохранители сектора реагирования остановили автомобиль Alfa Romeo, которым управлял 37-летний житель одного из сел Самборского района.

Полиция

Во время разговора с полицейскими мужчина внезапно достал гранату и взорвал ее возле автомобиля.

На Львовщине мужчина подорвал гранату во время общения с полицией

Вследствие взрыва водитель получил ранения и был госпитализирован. Полицейские не пострадали. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства инцидента, ведется следствие.

Читайте: Мужчина ударил ножом патрульного полицейского во время задержания в Ровенской области. ФОТО

Ранее сообщалось:

Читайте: В Киеве запретили движение по Подольскому мосту с правого берега на левый во время воздушных тревог

Автор: 

граната (1050) ДТП (7605) патрульная полиция (1791) Львовская область (3201) Самборский район (3) Рудки (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Внаслідок вибуху водій отримав поранення та був госпіталізований. Поліцейські не постраждали.

фєєрічєскій .......... !!!!!

.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:17 Ответить
+18
пускай бы в штаны себе засунул.чтоб подобные уроды не рождались.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:18 Ответить
+18
мусора не люди, особливо у Рудках.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Внаслідок вибуху водій отримав поранення та був госпіталізований. Поліцейські не постраждали.

фєєрічєскій .......... !!!!!

.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:17 Ответить
пускай бы в штаны себе засунул.чтоб подобные уроды не рождались.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:18 Ответить
Це тобі в пазуху треба засунуть, щоб такі не гадили в коментарях.
показать весь комментарий
17.11.2025 06:14 Ответить
півнику, а що він не так сказав?
показать весь комментарий
18.11.2025 07:39 Ответить
Пожиттєве дегенерату, за спробу вбивства декількох людей.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:20 Ответить
мусора не люди, особливо у Рудках.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:06 Ответить
Зоновська курка завали табло
показать весь комментарий
16.11.2025 23:39 Ответить
Це ти завали і не вякай.
показать весь комментарий
17.11.2025 06:12 Ответить
мусорок чи родич мусора? Як тобі живется паскудою?
показать весь комментарий
17.11.2025 21:24 Ответить
а ти дирявий звідки кукарікаєш?
показать весь комментарий
18.11.2025 07:40 Ответить
Простий хлібороб їхав на поле, пшеницю молотити, а його зупинили, перевіряли документи, може навіть хотіли бусифікувати. Звісно що він обурився і підірвав гранату. Що тут дивного?
показать весь комментарий
16.11.2025 22:25 Ответить
дивно то как он дожил дл 37 лет мея такой отрицательный интеллект
показать весь комментарий
16.11.2025 22:32 Ответить
Так а він і не помер. Навіть ще не сів, і чи сяде- залежить від даху.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:38 Ответить
залежить від кваліфікації, а буде тяжка, замах на вбивство. те, що він дбб і не вміє гранатою користуватись на кваліфікацію не вплине.
показать весь комментарий
18.11.2025 07:41 Ответить
Сначала сядет в тюрьму а зтем попросится на фронт где будет заниматся любимым делом:подрывать гранаты но уже метая их в россянских- фашистов
показать весь комментарий
16.11.2025 22:29 Ответить
Це не росія сяде то тільки в зоновський гарем
показать весь комментарий
16.11.2025 23:41 Ответить
Мабуть,світлошумова...
показать весь комментарий
16.11.2025 22:29 Ответить
Деякі канали пишуть, що цей чоловік міг бути у сзч
показать весь комментарий
16.11.2025 22:41 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2025 23:18 Ответить
взгляд із крємля

.
показать весь комментарий
17.11.2025 00:39 Ответить
Оце схоже на правду
показать весь комментарий
17.11.2025 00:58 Ответить
схоже, що ти дбб як ті що налайкали ту херню.
показать весь комментарий
18.11.2025 07:43 Ответить
Це ти біосміття а той вилупок шкода не здох ухилянт дизертир це зрадники кара за зраду смерть
показать весь комментарий
16.11.2025 23:44 Ответить
а чому мусора не на фронті?
показать весь комментарий
17.11.2025 00:11 Ответить
Їм ніззя. Вони оберігають юдоблазня від справедливої кари з боку українського народу. З яким цей юдей-малорос не має нічого спільного: ні по духу ні по крові
показать весь комментарий
17.11.2025 00:37 Ответить
чому ти не в поліції ? Мав би бронь ... мабуть
показать весь комментарий
25.12.2025 13:01 Ответить
а ти півнику, чому?
показать весь комментарий
18.11.2025 07:44 Ответить
Під час інциденту аваківські людолови не постраждали
показать весь комментарий
17.11.2025 00:34 Ответить
але крєтін пошкодив собі члєни

.
показать весь комментарий
17.11.2025 00:42 Ответить
Там уже писали что тип в сзч был. Скорее всего хотели запаковать
показать весь комментарий
17.11.2025 01:56 Ответить
а що він хотів
показать весь комментарий
18.11.2025 07:46 Ответить
Як оті баби ,плітки на призбі
показать весь комментарий
17.11.2025 05:38 Ответить
"Зупинили за порушення" - не доведений факт. А це показує довіру до поліцаїв.
показать весь комментарий
17.11.2025 06:36 Ответить
кацап Олександр Пердінов #614718 ти там було?
показать весь комментарий
18.11.2025 07:47 Ответить
а докази,що він СЗЧешнік? Де докази що той хлоп кинув гранату? Що робили "цветние" в сусідньому районі? За що зупинили? Звідки узялись ТЦКашники? .....
показать весь комментарий
17.11.2025 07:11 Ответить
а вам пиха не тисне ? Хто ви такий щоб звіт давати ?
Зверніться з офіційним запитом у поліцію. Через 30 днів отримаєте відповідь. Мабуть.
показать весь комментарий
25.12.2025 13:03 Ответить
Нас було троє: я, граната, і мій вірний друг Василь. Раптом біля нас зупинився бусик з тцкашниками.
Мій вірний друг Василь схопив гранату і вигуком: "Я людина в статусі людини" кинувся на тцкашників.
І нас залишилось двоє: я і бусик з тцкашниками.
показать весь комментарий
17.11.2025 08:39 Ответить
як вилікуют нехай пошлют на БЗВП, щоб навчився як гранати потрібно кидати.
показать весь комментарий
17.11.2025 19:39 Ответить
якщо правда що він був у розшуку, то погано вчився
показать весь комментарий
25.12.2025 13:08 Ответить
 
 