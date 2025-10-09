Мужчина ударил ножом патрульного полицейского во время задержания на Ривненщине. ФОТО
Житель города Вараш, что на Ривненщине, ударил ножом патрульного полицейского во время задержания. Правоохранители в ответ на действия дебошира применили огнестрельное табельное оружие.
Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздно вечером 8 октября в полицию в Вараше поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина нарушает общественный порядок, ведет себя вызывающе и пристает к людям, размахивая ножом. На месте происшествия патрульные установили, что дебошир - варашовец, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений, который сейчас находится на испытательном сроке", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на требования правоохранителей прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал и продолжал агрессировать. Тогда патрульные применили к нарушителю спецсредства.
Во время задержания мужчина ударил ножом в голову и спину одного из полицейских, а те, в ответ, применили огнестрельное табельное оружие, выстрелив дважды в ногу злоумышленника.
И агрессивного мужчину, и патрульного полицейского доставили в больницу, сейчас состояние здоровья у обоих лиц удовлетворительное.
Нападающему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
мєнти виїжджають на місце правопорушення, де якийсь дебіл, озброєний ножем погрожує життю громадян?
і знаючи це, мєнт отримує поранення від саме цього неадеквата саме цим ножем?
я все правильно зрозумів?
україна приречена!!!
країною керують дегенерати!
спокій громадян забезпечують імбецили!!!
Ізраїль наречений?
країною керують дегенерати?
США У Х'юстоні (Техас) загинув 11-річний хлопчик, у якого вистрілив житель міста після того, як дитина зателефонувала у двері його будинку і втекла.
США обречений?
країною керують дегенерати?
продовжувати?
де спокій громадян забезпечують НЕ імбецили ???
Це за баром ? Чи перед баром?