Нападение на полицейских
1 843 20

Мужчина ударил ножом патрульного полицейского во время задержания на Ривненщине. ФОТО

Житель города Вараш, что на Ривненщине, ударил ножом патрульного полицейского во время задержания. Правоохранители в ответ на действия дебошира применили огнестрельное табельное оружие.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером 8 октября в полицию в Вараше поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина нарушает общественный порядок, ведет себя вызывающе и пристает к людям, размахивая ножом. На месте происшествия патрульные установили, что дебошир - варашовец, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений, который сейчас находится на испытательном сроке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на требования правоохранителей прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал и продолжал агрессировать. Тогда патрульные применили к нарушителю спецсредства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату в полицейских, прибывших по вызову на Киевщине: пятеро правоохранителей пострадали, нападавший погиб. ФОТОрепортаж

В Вараше мужчина напал с ножом на полицейского

Во время задержания мужчина ударил ножом в голову и спину одного из полицейских, а те, в ответ, применили огнестрельное табельное оружие, выстрелив дважды в ногу злоумышленника.

И агрессивного мужчину, и патрульного полицейского доставили в больницу, сейчас состояние здоровья у обоих лиц удовлетворительное.

Нападающему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель BMW укусил полицейского во время задержания в Киеве: его доставили в ТЦК

В Вараше мужчина напал с ножом на полицейского

нападение (2255) прокуратура (5079) патрульная полиция (1820) Ровенская область (1288) Вараш (2)
Чекаю відео із бодікамер - не все там може бути "так просто"
09.10.2025 17:42 Ответить
Шановні, спокійно. Це не про те, про що ви одразу подумали.
09.10.2025 17:40 Ответить
Пусть бы в Америке ножиком помахал. Минуты две б возможно ещё прожил
09.10.2025 17:40 Ответить
Шановні, спокійно. Це не про те, про що ви одразу подумали.
09.10.2025 17:40 Ответить
Ми одразу подумали про євреїв, які знущаються з України. То це точно не воно?
09.10.2025 17:49 Ответить
כמובן, זו דעה שגויה
09.10.2025 18:05 Ответить
אזוקנוואי
09.10.2025 18:18 Ответить
Звідки така впевненість? Відморозок з ножем це типовий ухилянт, СЗЧшник чи дезертир, який русню сциться, а в тилу серед жінок та дітей вдає з себе рембо
09.10.2025 18:15 Ответить
О, медикиня з 92-ої ОШБ тут як тут
09.10.2025 18:32 Ответить
Пусть бы в Америке ножиком помахал. Минуты две б возможно ещё прожил
09.10.2025 17:40 Ответить
Власне так.В ногу можна стріляти коли агресивно,але без зброї просто йде на копа.Але коли вже з ножем - то тільки в голову або серце...
09.10.2025 17:44 Ответить
Звичайно, він ж білий.
09.10.2025 17:45 Ответить
але нашу дівчинку встигла чорножопа мавпа зарізати
09.10.2025 18:17 Ответить
Чекаю відео із бодікамер - не все там може бути "так просто"
09.10.2025 17:42 Ответить
О!!! Я вас вспомнил. Вы требовали, для домашнего архива, 4 видео с бодикамер ТЦК. Как отримали?
09.10.2025 18:07 Ответить
Отримав, але якість "Зерро" і скомпанована а не непреривна !!! Надішліть оригінал....
09.10.2025 18:12 Ответить
Це воно зі скіфом хижаком на людей кидалося?

09.10.2025 17:50 Ответить
https://youtu.be/bommBV-22ww
09.10.2025 17:52 Ответить
надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік порушує громадський порядок, поводиться зухвало та чіпляється до людей, ********** ножем

ще раз!
мєнти виїжджають на місце правопорушення, де якийсь дебіл, озброєний ножем погрожує життю громадян?
і знаючи це, мєнт отримує поранення від саме цього неадеквата саме цим ножем?
я все правильно зрозумів?
україна приречена!!!
країною керують дегенерати!
спокій громадян забезпечують імбецили!!!
09.10.2025 17:54 Ответить
Ізраїль ... атракціон «Автодром» ... дитина вступила на наелектризовану підлогу, його вдарило струмом, і він закричав від болю ... далі лікарня парамедики . Батьки стверджують, що обслуговуючий персонал не надав жодної допомоги, а навпаки, поставився до ситуації несерйозно і навіть сміявся, сміялися всі гості

Ізраїль наречений?
країною керують дегенерати?

США У Х'юстоні (Техас) загинув 11-річний хлопчик, у якого вистрілив житель міста після того, як дитина зателефонувала у двері його будинку і втекла.
США обречений?
країною керують дегенерати?
продовжувати?
де спокій громадян забезпечують НЕ імбецили ???
09.10.2025 18:14 Ответить
Не за баром ...
Це за баром ? Чи перед баром?
09.10.2025 18:28 Ответить
НЕ все так однозначно. Якщо суд випустив підозрюваного на іспитовий термін за тяжкі тілесні то може злочинець є законослухняний хлоп. Погано шо ніж під ребра не отримав суддя з прокурором які вирішили що тяжкі тілесні ушкодження не є серйозним злочином
09.10.2025 18:16 Ответить
Звісно, відео з боді камери не буде.
09.10.2025 18:17 Ответить
 
 