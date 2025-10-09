Мужчина ударил ножом патрульного полицейского во время задержания на Ривненщине. ФОТО

Житель города Вараш, что на Ривненщине, ударил ножом патрульного полицейского во время задержания. Правоохранители в ответ на действия дебошира применили огнестрельное табельное оружие.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздно вечером 8 октября в полицию в Вараше поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина нарушает общественный порядок, ведет себя вызывающе и пристает к людям, размахивая ножом. На месте происшествия патрульные установили, что дебошир - варашовец, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений, который сейчас находится на испытательном сроке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на требования правоохранителей прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал и продолжал агрессировать. Тогда патрульные применили к нарушителю спецсредства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату в полицейских, прибывших по вызову на Киевщине: пятеро правоохранителей пострадали, нападавший погиб. ФОТОрепортаж

Во время задержания мужчина ударил ножом в голову и спину одного из полицейских, а те, в ответ, применили огнестрельное табельное оружие, выстрелив дважды в ногу злоумышленника.

И агрессивного мужчину, и патрульного полицейского доставили в больницу, сейчас состояние здоровья у обоих лиц удовлетворительное.

Нападающему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель BMW укусил полицейского во время задержания в Киеве: его доставили в ТЦК