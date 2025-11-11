РУС
Новости Избиение подростков
853 3

Подростки в Киеве избили 15-летнего парня, который бросил страйкбольную гранату: начато уголовное производство, - Нацполиция

В Киеве подростки избили 15-летнего парня

Полиция начала уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе Киева

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в городе Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, информация об избиении поступила в правоохранительные органы вчера, 10 ноября

За что избили

Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.

Во время ссоры несовершеннолетние нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу. Врачи госпитализировали пострадавшего с сотрясением мозга.

Смотрите также: Трое подростков избили 13-летнего школьника в Деснянском районе Киева, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Полиция устанавливает обстоятельства

Дознаватели Подольского управления полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжается досудебное расследование.

Читайте также: Подростки избили и применили слезоточивый баллончик против ребенка в Сумской области: открыто два уголовных производства, - полиция

Автор: 

граната (1045) избиение (9891) Киев (26344) подростки (493)
просто зі струсом, немає там мозку, якщо між іншими кинув страйкбольну гранату. Вона досить болюча без екіпу, і очі могла повибивати..
11.11.2025 13:51 Ответить
Ні про що... 👎👎👎
11.11.2025 14:13 Ответить
За шо побили). За дело. Нет мозгов- получи.
11.11.2025 14:19 Ответить
 
 