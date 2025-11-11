Подростки в Киеве избили 15-летнего парня, который бросил страйкбольную гранату: начато уголовное производство, - Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе Киева

Как отмечается, информация об избиении поступила в правоохранительные органы вчера, 10 ноября

За что избили

Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.



Во время ссоры несовершеннолетние нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу. Врачи госпитализировали пострадавшего с сотрясением мозга.

Полиция устанавливает обстоятельства

Дознаватели Подольского управления полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжается досудебное расследование.

