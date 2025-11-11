Підлітки в Києві побили 15-річного хлопця, який кинув страйкбольну гранату: розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі Києва

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інформація про побиття надійшла до правоохоронців вчора, 10 листопада

За що побили

Попередньо встановлено, що у квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату.



Під час сварки неповнолітні завдали потерпілому чисельних ударів по голові та тілу. Лікарі госпіталізували постраждалого із струсом мозку.

Поліція встановлює обставини

Дізнавачі Подільського управління поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі обставини події, триває досудове розслідування.

