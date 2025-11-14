3 182 11

Жінка на Харківщині підняла з землі російський дрон, який вибухнув у неї в руках: вона померла на місці

Російський дрон атакував цивільне авто

У селі Гоптівка Дергачівської міської громади на Харківщині 80-річна жінка загинула після того, як підібрала російський дрон, який вибухнув у неї в руках.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, трагедія сталася близько 9:00 ранку. "80-річна жінка, нехтуючи власними життям та здоров'ям, взяла російський дрон, який вибухнув у неї в руках. Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці", - повідомив Задоренко.

Місцева влада наголошує, що при виявленні підозрілих предметів їх не можна торкатися. У разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів слід одразу звертатися за номерами 112, 101 або 102.

дрони Харківська область Харківський район Гоптівка
Раз не піонер.
14.11.2025 17:39
Ну, блін, яка безглузда смерть, шкода!
14.11.2025 17:41
В що ви хочете від 80-літньої? Тут з "молодими мізками" думать не здатні - а що чекать від 80-літньої?
14.11.2025 17:46
Ровесниця Трампа .
14.11.2025 18:12
Зробила добре діло,- зменшила навантаження на Пенсійний фонд🤔🧐😁Таких абсолютно не жаль, воно ж клінічно дурне, уявити не можу, щоб моя бабуся, яка дожила до 94 років так вчинила... Щоправда бабуся була вчителькою хімії і її ще в 92 роки запрошували в школу на заміну проводити уроки по своєму предмету, бо молодіж то шмарклі пускала, то срачка, то пердячка,- гниле покоління кінця 70-х, початку 80-х уродилося🤮
А тут 80 років, прожило при СРСР більшу частину життя, а так нічому і не навчилося... Таких і не жаль, природній відбір діє і у відношенні homo sapiens, а його закони суворі 🥴
14.11.2025 18:17
гниле покоління - це ти!
15.11.2025 13:18
Не зарікайся... Ще "хто зна", яким станеш ти сам... У нас один чоловік мав дві вищі освіти, все життя пропрацював на керівних посадах... А прийшла старість, і з нею прийшла деменція... Так ходив по вулицях, з обісраними штаньми...
14.11.2025 18:23
люди хочуть жити незалежно від віку, смерть нормальної людини, це завжди трагедія, а онук не встигне змигнути оком, як сам стане дідусем, і, можливо, у свою чергу почує від молоді далеко не компліменти
нещодавно троє молодих сільгоспробітників на Чернігівщині спробували розібрати дрон, в результаті - двоє загинули, третій скалічився, вік і розум тут ні до чого, це легковажність
14.11.2025 19:12
Девочка в поле гранату нашла...
14.11.2025 20:32
Болше в деревне никто не живёт...
14.11.2025 21:43
Бабулька просто легко ушла.
14.11.2025 21:44
 
 