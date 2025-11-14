Жінка на Харківщині підняла з землі російський дрон, який вибухнув у неї в руках: вона померла на місці
У селі Гоптівка Дергачівської міської громади на Харківщині 80-річна жінка загинула після того, як підібрала російський дрон, який вибухнув у неї в руках.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, трагедія сталася близько 9:00 ранку. "80-річна жінка, нехтуючи власними життям та здоров'ям, взяла російський дрон, який вибухнув у неї в руках. Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці", - повідомив Задоренко.
Місцева влада наголошує, що при виявленні підозрілих предметів їх не можна торкатися. У разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів слід одразу звертатися за номерами 112, 101 або 102.
А тут 80 років, прожило при СРСР більшу частину життя, а так нічому і не навчилося... Таких і не жаль, природній відбір діє і у відношенні homo sapiens, а його закони суворі 🥴
нещодавно троє молодих сільгоспробітників на Чернігівщині спробували розібрати дрон, в результаті - двоє загинули, третій скалічився, вік і розум тут ні до чого, це легковажність