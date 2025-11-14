Женщина на Харьковщинеи подняла с земли российский дрон, который взорвался у нее в руках: она скончалась на месте

В селе Гоптовка Дергачевской городской громады в Харьковской области 80-летняя женщина погибла после того, как подобрала российский дрон, который взорвался у нее в руках.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, трагедия произошла около 9:00 утра. "80-летняя женщина, пренебрегая собственной жизнью и здоровьем, взяла российский дрон, который взорвался у нее в руках. Гражданка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте", - сообщил Задоренко.

Местные власти подчеркивают, что при обнаружении подозрительных предметов их нельзя трогать. В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов следует сразу обращаться по номерам 112, 101 или 102.

