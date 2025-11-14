РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Детонация взрывоопасных предметов
973 6

Женщина на Харьковщинеи подняла с земли российский дрон, который взорвался у нее в руках: она скончалась на месте

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В селе Гоптовка Дергачевской городской громады в Харьковской области 80-летняя женщина погибла после того, как подобрала российский дрон, который взорвался у нее в руках.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, трагедия произошла около 9:00 утра. "80-летняя женщина, пренебрегая собственной жизнью и здоровьем, взяла российский дрон, который взорвался у нее в руках. Гражданка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте", - сообщил Задоренко.

Местные власти подчеркивают, что при обнаружении подозрительных предметов их нельзя трогать. В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов следует сразу обращаться по номерам 112, 101 или 102.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон-перехватчик OCTOPUS запущен в серийное производство, - Шмыгаль

Автор: 

дроны (5448) Харьковская область (1877) Харьковский район (630) Гоптовка (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раз не піонер.
показать весь комментарий
14.11.2025 17:39 Ответить
Ну, блін, яка безглузда смерть, шкода!
показать весь комментарий
14.11.2025 17:41 Ответить
В що ви хочете від 80-літньої? Тут з "молодими мізками" думать не здатні - а що чекать від 80-літньої?
показать весь комментарий
14.11.2025 17:46 Ответить
Ровесниця Трампа .
показать весь комментарий
14.11.2025 18:12 Ответить
Зробила добре діло,- зменшила навантаження на Пенсійний фонд🤔🧐😁Таких абсолютно не жаль, воно ж клінічно дурне, уявити не можу, щоб моя бабуся, яка дожила до 94 років так вчинила... Щоправда бабуся була вчителькою хімії і її ще в 92 роки запрошували в школу на заміну проводити уроки по своєму предмету, бо молодіж то шмарклі пускала, то срачка, то пердячка,- гниле покоління кінця 70-х, початку 80-х уродилося🤮
А тут 80 років, прожило при СРСР більшу частину життя, а так нічому і не навчилося... Таких і не жаль, природній відбір діє і у відношенні homo sapiens, а його закони суворі 🥴
показать весь комментарий
14.11.2025 18:17 Ответить
Не зарікайся... Ще "хто зна", яким станеш ти сам... У нас один чоловік мав дві вищі освіти, все життя пропрацював на керівних посадах... А прийшла старість, і з нею прийшла деменція... Так ходив по вулицях, з обісраними штаньми...
показать весь комментарий
14.11.2025 18:23 Ответить
 
 