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Новости Фото Детонация взрывоопасных предметов Подрыв гранаты
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Мужчина незаконно приобрел гранату и принес домой на Прикарпатье: из-за детонации погибли его брат и отчим. ФОТОрепортаж

В селе Угорники на Прикарпатье 21 ноября произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибли 13-летний мальчик и его отчим.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

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На Прикарпатье погибли подросток и отчим из-за взрыва гранаты

По данным правоохранителей, взрыв прогремел около 20:46. Подросток погиб на месте, а его отчим был госпитализирован с тяжелыми травмами, но через несколько дней скончался в медучреждении.

Полиция установила и задержала 24-летнего мужчину, который незаконно приобрел и хранил гранату Ф-1 в месте своего проживания. "Младший брат нашел боеприпас и привел его в действие", - отметили правоохранители.

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нацпол
нацпол

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к сбыту взрывоопасных предметов.

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Автор: 

граната (1052) Ивано-Франковская область (1001)
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Топ комментарии
+8
А що, можна законно купити гранату? Заоловки агінь прям
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26.11.2025 11:47 Ответить
+6
Довбоїб!
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26.11.2025 12:03 Ответить
+3
Ви самі доб'єте самі себе!
Це сподівання "боневтіка".
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26.11.2025 12:50 Ответить
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А що, можна законно купити гранату? Заоловки агінь прям
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26.11.2025 11:47 Ответить
В країні, де законним обов'язком є сплата податків з незаконної діяльності? Чому б і ні)
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26.11.2025 11:54 Ответить
У воєнторзі 🤡
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26.11.2025 12:01 Ответить
азіров, ти?
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26.11.2025 13:35 Ответить
нє!
ну, вітчим то *******!
але ж брат....
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26.11.2025 11:52 Ответить
Вітчима теж жаль, а якщо би тещу, тоді виправдали
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26.11.2025 12:49 Ответить
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26.11.2025 13:37 Ответить
Довбоїб!
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26.11.2025 12:03 Ответить
кріза мінет, але папіздже!
невмеруічя азіровщіна...
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26.11.2025 12:56 Ответить
Дівчинка в полі ґранату знайшла.

Що то? - спитала у татка вона.

Смикни кілечко, - їй татко сказав.

Довго метеликом бантик літав.

Діти до школи принесли фугас,

Вибух лиш трішечки школу потряс.

Школа стоїть, а з дітей лиш лайно.

Довго сміялись над тим в РВНО.

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26.11.2025 12:06 Ответить
Вони з нас знущаються!!!
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26.11.2025 12:46 Ответить
Вони це: зє-влада
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26.11.2025 12:48 Ответить
Невже і до вас добралися
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26.11.2025 12:50 Ответить
Ви самі доб'єте самі себе!
Це сподівання "боневтіка".
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26.11.2025 12:50 Ответить
ну "бовтікам" видніше
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26.11.2025 14:13 Ответить
То ухилянт оборонявся від наступу тцк😵‍💫
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26.11.2025 12:54 Ответить
- Дедушка в поле гранату нашёл
-дедушка к школе пошёл
-дёрнул колечко и бросил в окно
-дедушка старый, ему всё равно!
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26.11.2025 13:54 Ответить
Мабуть отчим за іпав
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26.11.2025 13:58 Ответить
 
 