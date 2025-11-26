Мужчина незаконно приобрел гранату и принес домой на Прикарпатье: из-за детонации погибли его брат и отчим. ФОТОрепортаж

В селе Угорники на Прикарпатье 21 ноября произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибли 13-летний мальчик и его отчим.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

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По данным правоохранителей, взрыв прогремел около 20:46. Подросток погиб на месте, а его отчим был госпитализирован с тяжелыми травмами, но через несколько дней скончался в медучреждении.

Полиция установила и задержала 24-летнего мужчину, который незаконно приобрел и хранил гранату Ф-1 в месте своего проживания. "Младший брат нашел боеприпас и привел его в действие", - отметили правоохранители.

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Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к сбыту взрывоопасных предметов.

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