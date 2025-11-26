Мужчина незаконно приобрел гранату и принес домой на Прикарпатье: из-за детонации погибли его брат и отчим. ФОТОрепортаж
В селе Угорники на Прикарпатье 21 ноября произошел взрыв в частном доме, в результате которого погибли 13-летний мальчик и его отчим.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, взрыв прогремел около 20:46. Подросток погиб на месте, а его отчим был госпитализирован с тяжелыми травмами, но через несколько дней скончался в медучреждении.
Полиция установила и задержала 24-летнего мужчину, который незаконно приобрел и хранил гранату Ф-1 в месте своего проживания. "Младший брат нашел боеприпас и привел его в действие", - отметили правоохранители.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к сбыту взрывоопасных предметов.
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ну, вітчим то *******!
але ж брат....
невмеруічя азіровщіна...
Що то? - спитала у татка вона.
Смикни кілечко, - їй татко сказав.
Довго метеликом бантик літав.
Діти до школи принесли фугас,
Вибух лиш трішечки школу потряс.
Школа стоїть, а з дітей лиш лайно.
Довго сміялись над тим в РВНО.
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Це сподівання "боневтіка".
-дедушка к школе пошёл
-дёрнул колечко и бросил в окно
-дедушка старый, ему всё равно!