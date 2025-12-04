РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11813 посетителей онлайн
Новости Подрыв гранаты Взрыв в многоэтажке Одессы
1 372 14

Взрыв в многоэтажке Одессы: мужчина подорвал 2 гранаты во время семейной ссоры

взрыв в Одессе

В Одессе во время семейной ссоры мужчина использовал два боеприпаса, предположительно гранаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Одесской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 3 декабря в одной из квартир в многоэтажке на улице Князя Владимира Великого в Пересыпском районе Одессы.

"На данный момент предварительно установлено, что между 34-летней женщиной и ее 44-летним мужем возникла ссора, в ходе которой последний применил два боеприпаса, которыми, предварительно, являются гранаты. Супруги получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщает полиция.

Следователи открыли два дела по признакам покушения на умышленное убийство и незаконного обращения с боеприпасами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина незаконно приобрел гранату и принес домой в Прикарпатье: из-за детонации погибли его брат и отчим. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что 3 декабря в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Полицейские работают на месте происшествия.

Автор: 

граната (1048) Одесса (8102) Одесская область (3988) Одесский район (362)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Зараз хоплофоби тут розкажуть...
показать весь комментарий
04.12.2025 18:24 Ответить
+2
Ехо війни
показать весь комментарий
04.12.2025 18:26 Ответить
+2
Через таких мавп людям нема спокою. Краще було пару рашистів підірвати, так ні - на жінку з гранатою. Дегенерат і більше додати нема чого
показать весь комментарий
04.12.2025 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочатку борщ був недосолений! А потім пересолила...
Цікаво, хто кому першому в лікарні домашнього борщу принесе! ?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:18 Ответить
" Сама намазана, прокурена... Гляди, дождешься у меня! "
показать весь комментарий
04.12.2025 18:18 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2025 18:22 Ответить
Семенович завжди актуальний.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:27 Ответить
Чого так слабо? - використав би весь арсенал - в"їбав би по жінці з гранатомета
показать весь комментарий
04.12.2025 18:20 Ответить
... Джавелін тримав для сусіда, коли ще раз прийде!
показать весь комментарий
04.12.2025 18:23 Ответить
Зараз хоплофоби тут розкажуть...
показать весь комментарий
04.12.2025 18:24 Ответить
краще мати два автомати - але незрозуміло де зберігати ключі....
показать весь комментарий
04.12.2025 18:25 Ответить
Ехо війни
показать весь комментарий
04.12.2025 18:26 Ответить
Через таких мавп людям нема спокою. Краще було пару рашистів підірвати, так ні - на жінку з гранатою. Дегенерат і більше додати нема чого
показать весь комментарий
04.12.2025 18:26 Ответить
А може гірше, москаль
показать весь комментарий
04.12.2025 18:53 Ответить
Я тільки не зрозумів дві гранати, в квартирі і тільки поранення. Даже друга-контрольна, не спрацювала. Мабуть з гранатами щось не те. Треба перевірити, бо на фронті такі не потрібні
показать весь комментарий
04.12.2025 18:52 Ответить
Граната це є дуже вагомий аргумент під час сімейної сварки...нема чим крити
показать весь комментарий
04.12.2025 19:04 Ответить
А в старые добрык времена только посуду били и морды..
показать весь комментарий
04.12.2025 19:10 Ответить
 
 