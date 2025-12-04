Взрыв в многоэтажке Одессы: мужчина подорвал 2 гранаты во время семейной ссоры
В Одессе во время семейной ссоры мужчина использовал два боеприпаса, предположительно гранаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Одесской области.
Что известно об инциденте
Инцидент произошел 3 декабря в одной из квартир в многоэтажке на улице Князя Владимира Великого в Пересыпском районе Одессы.
"На данный момент предварительно установлено, что между 34-летней женщиной и ее 44-летним мужем возникла ссора, в ходе которой последний применил два боеприпаса, которыми, предварительно, являются гранаты. Супруги получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщает полиция.
Следователи открыли два дела по признакам покушения на умышленное убийство и незаконного обращения с боеприпасами.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что 3 декабря в одной из квартир многоэтажки в Пересыпском районе Одессы произошел взрыв. Полицейские работают на месте происшествия.
Цікаво, хто кому першому в лікарні домашнього борщу принесе! ?