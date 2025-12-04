Взрыв в многоэтажке Одессы: мужчина подорвал 2 гранаты во время семейной ссоры

В Одессе во время семейной ссоры мужчина использовал два боеприпаса, предположительно гранаты.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 3 декабря в одной из квартир в многоэтажке на улице Князя Владимира Великого в Пересыпском районе Одессы.

"На данный момент предварительно установлено, что между 34-летней женщиной и ее 44-летним мужем возникла ссора, в ходе которой последний применил два боеприпаса, которыми, предварительно, являются гранаты. Супруги получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщает полиция.

Следователи открыли два дела по признакам покушения на умышленное убийство и незаконного обращения с боеприпасами.

