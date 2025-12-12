Ночной удар по Одессе: оккупанты снова бьют по инфраструктуре

В ночь на 12 декабря российские захватчики нанесли удар по Одессе с помощью беспилотников. В городе повреждена инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Пострадала инфраструктура. В части города пропало электричество и водоснабжение. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Это главное", - говорится в сообщении.

По информации корреспондентов "Суспільного", в Одессе ночью прогремела серия взрывов и возникли пожары.

Атаки на Одессу с начала декабря

В ночь на 4 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу. В городе была повреждена инфраструктура, жилые дома и автомобили. По предварительным данным, пострадали 7 человек.

В результате атаки не работал общественный транспорт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в многоэтажке Одессы: мужчина взорвал 2 гранаты во время семейной ссоры