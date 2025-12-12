РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
Ночной удар по Одессе: оккупанты снова бьют по инфраструктуре

Удар дронами по Одессе: взрывы ночью и поврежденная инфраструктура

В ночь на 12 декабря российские захватчики нанесли удар по Одессе с помощью беспилотников. В городе повреждена инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Одесса подверглась очередной вражеской атаке. Пострадала инфраструктура. В части города пропало электричество и водоснабжение. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Это главное", - говорится в сообщении.

По информации корреспондентов "Суспільного", в Одессе ночью прогремела серия взрывов и возникли пожары.

Атаки на Одессу с начала декабря

В ночь на 4 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу. В городе была повреждена инфраструктура, жилые дома и автомобили. По предварительным данным, пострадали 7 человек. 

В результате атаки не работал общественный транспорт.

беспилотник (4630) обстрел (30860) Одесса (8107) Одесская область (3999) Одесский район (366)
Та розмістіть нарешті біля критичної інфраструктури зенітну артилерію та кулемети. Від ракет це звичайно не захистить, а ось від безпілотників цілком може. Адже БПЛА в цьому випадку не потрібно шукати (що є найскладнішим), бо вони самі прилетять під приціл. Скажу цинічну річ: критична інфраструктура важливіша навіть за житлову забудову, бо від її ураження шкоди може бути набагато більше (це щодо залишення через брак засобів без прикриття інших об'єктів, або руйнування через падіння збитих цілей всередині міст).
12.12.2025 08:28 Ответить
Є зенитна артилерія, але шахедів йде кілька на ціль, один за одним, один точно збили, всі чули і бачили.
12.12.2025 08:53 Ответить
йдіть у церкву, шановні, та Богу моліться про захист, а зенітки - самі бачите
але поки пам"ятники О.бендерам та япончикам стоять - навряд чи Господь Бог почує
12.12.2025 09:14 Ответить
я пробував на привозі Євангелію свідчить, без толку, а одна молдаванка вивела з рядів і показала йти прямо й далеко
Самі бачите, що тепет на привозі
12.12.2025 09:17 Ответить
 
 