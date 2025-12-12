Российские дроны атаковали Павлоград: погиб человек, еще четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

В ночь на 12 декабря российские беспилотники атаковали Павлоград Днепропетровской области. Погиб 71-летний мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

"Ночью россияне атаковали Павлоград БПЛА. Погиб 71-летний местный житель. Соболезнования родным и близким. Еще четверо человек пострадали. Это мужчина и женщины. 54-летняя местная жительница с ожогами в тяжелом состоянии", - отметил он.

В результате атаки огнем охватило 5 частных домов, один из которых разрушен. Все возгорания чрезвычайники потушили.











Синельниковский район

Из-за удара беспилотником пожар произошел также в Васильковской громаде Синельниковского района. Горела пристройка к гаражу.

Никопольский район

Вечером 11 декабря противник продолжал обстреливать Никопольский район. Громко было в райцентре и Покровской громаде. Там повреждены частный дом и автомобиль.

