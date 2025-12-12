Россия атаковала Павлоград беспилотниками: в городе произошли пожары

В ночь на 12 декабря российские оккупанты совершили атаку беспилотниками на Днепропетровскую область. Под ударом оказался город Павлоград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные паблики и мониторинговые каналы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Взрывы и пожары в Павлограде

По сообщениям, в Павлограде прогремела серия взрывов и возникли пожары. Информации о пострадавших пока нет, детали уточняются.

Ранее в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

Читайте также: Ночью атакованы энергообъекты в нескольких областях, обесточены потребители на Одесчине, - "Укрэнерго"

Воздушная тревога из-за российских БПЛА

Ранее мы писали, что в четверг вечером, 11 декабря, российские военные снова нанесли воздушный удар по территории Украины, использовав ударные дроны.

В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.