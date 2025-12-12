Россия атаковала Павлоград беспилотниками: в городе произошли пожары
В ночь на 12 декабря российские оккупанты совершили атаку беспилотниками на Днепропетровскую область. Под ударом оказался город Павлоград.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные паблики и мониторинговые каналы.
Взрывы и пожары в Павлограде
По сообщениям, в Павлограде прогремела серия взрывов и возникли пожары. Информации о пострадавших пока нет, детали уточняются.
Ранее в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.
Воздушная тревога из-за российских БПЛА
Ранее мы писали, что в четверг вечером, 11 декабря, российские военные снова нанесли воздушный удар по территории Украины, использовав ударные дроны.
В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.
- Также в течение дня 11 декабря российские войска три десятка раз атаковали населенные пункты Днепропетровской области. В результате обстрела пострадала женщина, повреждены магазин, газопровод и ЛЭП.
