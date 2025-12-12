Росія атакувала Павлоград безпілотниками: у місті сталися пожежі
У ніч на 12 грудня російські окупанти здійснили атаку безпілотниками на Дніпропетровщину. Під ударом опинилося місто Павлоград.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві пабліки та моніторингові канали.
Вибухи та пожежі у Павлограді
За повідомленнями, у Павлограді пролунала серія вибухів та виникли пожежі. Інформації про постраждалих поки що немає, деталі уточнюються.
Раніше в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
Повітряна тривога через російські БпЛА
Раніше ми писали, що у четвер увечері, 11 грудня, російські військові знову завдали повітряного удару по території України, використавши ударні дрони.
У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.
- Також упродовж дня 11 грудня російські війська три десятки разів атакували населені пункти Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, пошкоджено магазин, газогін та ЛЕП.
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