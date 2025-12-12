Росія атакувала Павлоград безпілотниками: у місті сталися пожежі

У ніч на 12 грудня російські окупанти здійснили атаку безпілотниками на Дніпропетровщину. Під ударом опинилося місто Павлоград.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві пабліки та моніторингові канали.

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Вибухи та пожежі у Павлограді

За повідомленнями, у Павлограді пролунала серія вибухів та виникли пожежі. Інформації про постраждалих поки що немає, деталі уточнюються.

Раніше в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

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Повітряна тривога через російські БпЛА

Раніше ми писали, що у четвер увечері, 11 грудня, російські військові знову завдали повітряного удару по території України, використавши ударні дрони.

У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.