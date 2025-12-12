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Новини Атака безпілотників
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Повітряна тривога через російські БпЛА: що відомо на зараз (оновлено)

Атака російських безпілотників 11 грудня

У четвер увечері, 11 грудня, російські військові знову завдали повітряного удару по території України, використавши ударні дрони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Повітряних сил Збройних сил України, ворожі безпілотники були помічені під час чергової атаки.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:01 - були пуски КАБ на Запорізьку область.

О 17:44 - БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.

О 18:38 - безпілотники в напрямку Чернігова зі сходу.

Оновлена інформація

О 19:34 - "Шахеди" на півдні Чернігівщини (Прилуцький район) курс на Київщину, н.п.Згурівка.

Оновлена інформація

О 20:55 -  БпЛА на Харківщині, повз н.п.Балаклія курсом на захід.

О 21:04 - безпілотники в Лозівському районі Харківщини, курс на південь.

Оновлена інформація

О 21:35 - БпЛА на Слов'янськ з півночі.

Оновлена інформація

О 22:12 -  БпЛА на Дніпропетровщині, вектор на Павлоград.

О 22:20 -  "Шахеди" на Павлоград з півдня.

Оновлена інформація

О 22:49 - БпЛА в напрямку Синельникове.

О 23:28 -  ворожі дрони в Лозівському районі Харківщини, напрямок Лозова.

Оновлена інформація

О 23:57 - БпЛА на Сумщині, курсом на Новгород-Сіверський.

О 00:18 - "Шахеди" на Сумщині, курсом на південь.

Оновлена інформація

О 00:24 - БпЛА на Миколаївщині, напрямок Березанка.

О 00:26 - ворожі безпілотники на півночі Сумщини, курс південний.

Оновлена інформація

О 00:44 -  БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину.

О 00:51 - безпілотники в напрямку м.Суми

О 01:08 - ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини.

О 01:09 - "Шахеди" на Сумщині, курс на Полтавщину та Харківщину.

Бережуть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що під час атаки у ніч із 5 на 6 грудня на залізничну інфраструктуру України російська армія знищила у місті Фастів Київської області 27 вагонів приміських поїздів.

Також читайте: Українські бійці знищили базу російських дронів на Харківщині, відстеживши БпЛА у тепловізор. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6026) атака (1696) дрони (8527) Шахед (2291)
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Топ коментарі
+17
https://t.me/zeroday_ua/2862/1540630 МАДЯР

Несеться. Як щоста вечора вкотре у грудні - ******** все більша юрбиця.
505‼️хробаків вже за сьогодні упрацьовано тільки пілотами СБС.
А до кінця доби ще дооовгих 6 годин.

Не стлумити їх, але фюрер-задум зрозумілий- злякати, протиснути й загарбати більше. Основний хробачий резерв на Донбас закинуто, ту, що мала Запоріжжя віджати - цілу 76 дивізію, елітну десантно-штурмову.
От їх ми зараз і стираємо.
Стираємо з безумовним порушенням швидкості: одна доба = один хробачий батальйон.

Це все, що слід знати про поточний тиск на фронті: Добропільський, Покровський та Гуляйполівський відтинки.
Та й про хробачий жах Очами та Жалом вільного Українського Птаха.

Середньодобовий показник СБС у листопаді склав 282 хробака (8473 екземпляри протягом 30 діб).

Середньодобовий за 11 діб грудня-
395 тушок/доба (вже 4325, тьху-тьху)

Слідкувати результати СБС наживо:
Онлайн-табло СБС «**********»
https://sbs-group.army/

МАДЯР🇺🇦
11.12.25
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11.12.2025 19:50 Відповісти
+5
На пітьмі - тривожно:

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11.12.2025 21:35 Відповісти
+4
Зараз інформації "из-за паребрика", часом довіряєш більше, ніж провладній... Особливо, подібного характеру (скигління кацапів). Бо наші вже відверто брешуть... На днях прочитав брехунів з "шобли Гордона". Я йому самому вже давно віри не маю, але тут якийсь "свіжий брехунець", з його каналу проголошує, що в Алабузі тисячі кв. м. масштабних пожеж, працює пожежна авіація, і так далі. Вирішив перевірить по "паралельним джерелам"... Виявилося: прилетів ОДИН БПЛА, скинув ОДНУ бомбу, яка попала по службовій стоянці автомобілів, поряд з одним з корпусів заводу...
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12.12.2025 02:40 Відповісти

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