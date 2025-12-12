Повітряна тривога через російські БпЛА: що відомо на зараз (оновлено)

У четвер увечері, 11 грудня, російські військові знову завдали повітряного удару по території України, використавши ударні дрони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Повітряних сил Збройних сил України, ворожі безпілотники були помічені під час чергової атаки.

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Куди рухаються ворожі дрони

О 17:01 - були пуски КАБ на Запорізьку область.

О 17:44 - БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.

О 18:38 - безпілотники в напрямку Чернігова зі сходу.

Оновлена інформація

О 19:34 - "Шахеди" на півдні Чернігівщини (Прилуцький район) курс на Київщину, н.п.Згурівка.

Оновлена інформація

О 20:55 - БпЛА на Харківщині, повз н.п.Балаклія курсом на захід.

О 21:04 - безпілотники в Лозівському районі Харківщини, курс на південь.

Оновлена інформація

О 21:35 - БпЛА на Слов'янськ з півночі.

Оновлена інформація

О 22:12 - БпЛА на Дніпропетровщині, вектор на Павлоград.

О 22:20 - "Шахеди" на Павлоград з півдня.

Оновлена інформація

О 22:49 - БпЛА в напрямку Синельникове.

О 23:28 - ворожі дрони в Лозівському районі Харківщини, напрямок Лозова.

Оновлена інформація

О 23:57 - БпЛА на Сумщині, курсом на Новгород-Сіверський.

О 00:18 - "Шахеди" на Сумщині, курсом на південь.

Оновлена інформація

О 00:24 - БпЛА на Миколаївщині, напрямок Березанка.

О 00:26 - ворожі безпілотники на півночі Сумщини, курс південний.

Оновлена інформація

О 00:44 - БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину.

О 00:51 - безпілотники в напрямку м.Суми

О 01:08 - ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини.

О 01:09 - "Шахеди" на Сумщині, курс на Полтавщину та Харківщину.

Бережуть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що під час атаки у ніч із 5 на 6 грудня на залізничну інфраструктуру України російська армія знищила у місті Фастів Київської області 27 вагонів приміських поїздів.

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