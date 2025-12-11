Воздушная тревога из-за российских БПЛА: что известно на данный момент (обновлено)
В четверг вечером, 11 декабря, российские военные снова нанесли воздушный удар по территории Украины, используя ударные дроны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вражеские беспилотники были замечены во время очередной атаки.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:01 - были пуски КАБ на Запорожскую область.
В 17:44 - БПЛА из Донецкой области в Днепропетровскую область.
В 18:38 - беспилотники в направлении Чернигова с востока.
Обновленная информация
В 19:34 – "Шахеды" на юге Черниговщины (Прилукский район) курс на Киевщину, н.п. Згуровка.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что во время атаки в ночь с 5 на 6 декабря на железнодорожную инфраструктуру Украины российская армия уничтожила в городе Фастов Киевской области 27 вагонов пригородных поездов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Несеться. Як щоста вечора вкотре у грудні - ******** все більша юрбиця.
505‼️хробаків вже за сьогодні упрацьовано тільки пілотами СБС.
А до кінця доби ще дооовгих 6 годин.
Не стлумити їх, але фюрер-задум зрозумілий- злякати, протиснути й загарбати більше. Основний хробачий резерв на Донбас закинуто, ту, що мала Запоріжжя віджати - цілу 76 дивізію, елітну десантно-штурмову.
От їх ми зараз і стираємо.
Стираємо з безумовним порушенням швидкості: одна доба = один хробачий батальйон.
Це все, що слід знати про поточний тиск на фронті: Добропільський, Покровський та Гуляйполівський відтинки.
Та й про хробачий жах Очами та Жалом вільного Українського Птаха.
Середньодобовий показник СБС у листопаді склав 282 хробака (8473 екземпляри протягом 30 діб).
Середньодобовий за 11 діб грудня-
395 тушок/доба (вже 4325, тьху-тьху)
Слідкувати результати СБС наживо:
Онлайн-табло СБС «**********»
https://sbs-group.army/
МАДЯР🇺🇦
11.12.25