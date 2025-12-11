Воздушная тревога из-за российских БПЛА: что известно на данный момент (обновлено)

В четверг вечером, 11 декабря, российские военные снова нанесли воздушный удар по территории Украины, используя ударные дроны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Воздушных сил Вооруженных сил Украины, вражеские беспилотники были замечены во время очередной атаки.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:01 - были пуски КАБ на Запорожскую область.

В 17:44 - БПЛА из Донецкой области в Днепропетровскую область.

В 18:38 - беспилотники в направлении Чернигова с востока.

Обновленная информация

В 19:34 – "Шахеды" на юге Черниговщины (Прилукский район) курс на Киевщину, н.п. Згуровка.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что во время атаки в ночь с 5 на 6 декабря на железнодорожную инфраструктуру Украины российская армия уничтожила в городе Фастов Киевской области 27 вагонов пригородных поездов.