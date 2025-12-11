Вночі атаковані енергооб’єкти у кількох областях, знеструмлено споживачів на Одещині, - "Укренерго"
Уночі ворог ударив по енергоінфраструктурі кількох областей. На Одещині частина споживачів знеструмлена, тривають ремонти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення. Час застосування вимушених знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про нічні обстріли?
Протягом ночі потужні вибухи лунали у Кременчуці на Полтавщині. Ворог атакував енергетичні об'єкти балістичними ракетами та ударними дронами.
Також вночі російські безпілотники атакували Одещину. Під ударом опинилась цивільна, енергетична та транспортна інфраструктури регіону.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ, а також 151 БпЛА (120 із них - "шахеди") із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.
Сили ППО знешкодили 85 ворожих цілей.
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